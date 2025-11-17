Tokat'ta Karayaka Koyun Irkı Geliştirme Çalışmaları Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tescilli karayaka koyun ırkının geliştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Tokat, Sinop, Samsun, Giresun ve Ordu'da yetiştirilen karayaka koyunu, Türkiye'de önemli koyun ırkları arasında gösteriliyor.

Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince yapılan başvuru sonucu 2024'te TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillenen karayaka koyun ırkının geliştirilmesi amacıyla TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde haziran ayında Çiftlik Koyunculuk Tesisi oluşturuldu.

Karayaka ırkı 65 koyun ve 6 koç ile üretime başlanan tesiste aradan geçen süreçte 27 kuzu elde edildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, üniversitelerinde öncelikli kalkınma projelerini önemsediklerini söyledi.

Bölgesel ve yerel değerleri üniversitenin bilimsel temelli çalışmalarıyla topluma faydalı hale getirmeye çalıştıklarına işaret eden Yılmaz, "Bu amaç ve vizyonumuz çerçevesinde koyunculuk tesisi açtık. Karayaka koyun ırkı ile ilgili çalışmalar yapılmakta. Bu tesiste öğrencilerimizin uygulamalı eğitim aldığını vurgulamak istiyorum. Hocalarımız ve lisansüstü öğrencilerimiz burada çalışmalarını sürdürmekte." dedi.

Karayaka koyununun tescillenmiş bir ırk olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bu ırkın korunması, iyileştirilmesi, genetik özelliklerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Irkın korunması ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlanması amacıyla bu tesisi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Çiftçilerimize de destek sağlanıyor"

Karayaka ırkının bölgeye özgü olduğunun altını çizen Yılmaz, "Tescilli bu ırkın korunması gerekiyor. Bu ırkın korunması ve gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Bunun için bu alanda çalışıyoruz. Tabii ki et ve süt verimliliği açısından da hocalarımız çalışma yapıyor. Bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize de destek sağlanıyor. Bu ırkın verimli hale gelmesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Tokat'ın bir tarım şehri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tokat tarım ve gastronomi şehri, kebabıyla meşhur bir şehir. Tokat kebabı Karayaka kuzusuyla yapıldığında daha lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. Karayakada yağ her yerine dağıldığı için daha lezzetli kuzu eti olduğu biliniyor. Dolayısıyla burada yapılan çalışmalar aynı zamanda Tokat'ın hayvancılığına, tarım ve gastronomisine ciddi katkı sağlayacaktır."