TOGÜ'de Üretilen Meyve ve Sebzeler İçin Yeni Satış Noktası Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen meyve ve sebzelerin satışı için Ali Şevki Erek Kampüsü'nde yeni bir satış noktası oluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzeler için Ali Şevki Erek Kampüsü'nde de satış noktası oluşturuldu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen ürünlerin yer alacağı ikinci satış noktası açıldı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz, "Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından Taşlıçiftlik Yerleşkemizde faaliyet gösteren satış ofisimizin ikinci bir şubesini Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizin bulunduğu Ali Şevki Erek Kampüsü'müzde açmış bulunmaktayız. Ofisimizde merkezimiz tarafından üretilen ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz. Özellikle Ali Şevki Erek Yerleşkemizde çalışan personelimizin merkezimiz tarafından üretilen ürünlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefledik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Satış noktalarında domates, biber, kabak, patlıcan, şeftali, nektarin, üzüm, gül fidanı, canlı çiçek ve yumurta gibi ürünlerin bulunduğu bildirildi.