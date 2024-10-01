Togg, ZEPS Fuarı ile Bosna Hersek'te Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye'nin milli otomotiv markası Togg'u ZEPS Fuarı ile Bosna Hersek'e taşıdık. 560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası Togg ile buradayız. Bosna Hersek ile dış ticaretimizde henüz 1 milyar dolar eşiğini aşamadık. Beklentimiz bu hedefe 2024'te ulaşmak" dedi.

Bosna Hersek'te düzenlenen ve Balkanların en önemli genel ticaret fuarlarından olan ZEPS Fuarı, Türkiye'nin Partner Ülke olarak katılımıyla bugün kapılarını açtı. Aralarında Togg'un da bulunduğu Türk markaları, bugün açılan Bosna Hersek'in en büyük uluslararası fuarı ZEPS'te yeni ürünlerini Balkan ve Avrupa ülkelerine tanıtıyor.

Türkiye, Zenica şehrinde 1,5 milyon ziyaretçi beklenen fuara İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı organizasyonla bu yıl "Partner Ülke" olarak katılıyor.

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen ZEPS Fuarı'nın Türkiye milli iştirakine, başta İstanbul olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Samsun ve Uşak şehirlerinden firmalar katılıyor.

Ambalaj, aydınlatma, bilişim, eğitim, elektrikli ev aletleri, gıda, hazır giyim, inşaat, kırtasiye, mobilya, sanayi, uzay sanayisi firmaları ile küresel otomotiv ve mobilite markası Togg'dan oluşan 35 Türk şirketi, inovatif ürünleriyle fuara hareket getirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ZEPS Fuarı'nın Türkiye'nin dış ticaretine katkı vereceğine inandıklarını söyledi.

"ZEPS Fuarı ile yeni pazar ve iş birlikleri geliştiriyoruz"

Türkiye milli standında, çeşitli sektörlerin lider firmalarının Türkiye'nin kaliteli ve zengin ürün çeşitlerini sergilediklerini belirten Avdagiç, "En önemlisi Türkiye'nin milli otomotiv markası Togg'u ZEPS Fuarı ile Bosna Hersek'e taşıdık. 560 sene önce bu topraklara Anadolu'nun soylu atlarıyla gelmiştik, şimdi ise Anadolu'nun yerli markası Togg ile buradayız" dedi.

Avdagiç, ZEPS Fuarı'na katılımla bir yandan yeni pazar ve iş birlikleri geliştirirken, diğer yandan da iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini büyüttüklerini kaydetti.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak Bosna Hersek'te 6 defa Türk Ürünleri Fuarı gerçekleştirdiklerini, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daima canlı tutmayı hedeflediklerini söyledi. Avdagiç, Bosna Hersek'te en son düzenlenen Helal Fuarı'na Türkiye milli iştirakini gerçekleştirdiklerini de hatırlattı.

Avdagiç, "Bosna Hersek'te bugüne kadar 300 milyon dolara ulaşan yatırımlarımızın hızla katlanacağına inanıyorum. Bu yoldaki engellerin de Bosna Hersek hükümeti ve yetkililerin iyi niyetli yaklaşımlarıyla çözüleceğine güveniyorum" dedi.

İki ülkenin mevcut ticaretini daha yukarılara taşıyacak potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "2023 yılında Bosna Hersek'e 716 milyon dolarlık ihracat yaptık. İthalatımız 200 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk 7 ayına bakınca da ithalatımız 179 milyon dolar, ihracatımız 479 milyon olarak gerçekleşti" bilgisini verdi.

Avdagiç, güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin bu konuda itici bir güç olduğunu kaydederek, "Bosna Hersek ile dış ticaretimizde henüz 1 milyar dolar eşiğini aşamadık. Beklentimiz bu hedefe 2024'te ulaşmak" ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek Türklerin Batıya doğru yolculuğunu hızlandıracak önemli bir durak"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Bosna Hersek, üretim potansiyelini harekete geçirdiğinde bu coğrafyada barış kalıcı olacaktır. Bosna Hersek'in Türklerin ve bu coğrafyanın ürettiği ürünlerin Batıya doğru yolculuğunu hızlandıracak önemli bir durak ve üs olduğuna inanıyoruz. Onun için de Bosna Hersek'in her zaman ticari varlığını zinde tutmayı amaçlıyoruz. ZEPS Fuarı ile de bunu yapmaya çalışıyoruz."

Avdagiç, ZEPS Fuarı'ndan en önemli beklentilerinin Türk firmalar ile Bosna Hersekli firmalar arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesi ile yeni yatırım ve projelere başlangıç olması olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Ayrıca bu fuar, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler için hızlandırıcı bir güç olacaktır. İnanıyoruz ki; bu fuar, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' sözünde kastettiği yeniden dirilişin tohumunun ticaret olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

ZEPS 2024 Fuarı, 5 Ekim'de kapılarını kapatacak. - İSTANBUL