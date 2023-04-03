Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan aracı test etti: Yağ gibi akıyor
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Erdoğan çifti teslim aldığı "Anadolu" rengindeki araç ile teste çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. Aracın çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' diye konuştu.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.
Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan'a takdim edildi. İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.
Aracı teslim alan Erdoğan çifti, test turuna çıktı. Araçla birlikte Külliye'nin dışına çıkıp bir tur atan çift, daha sonra kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulundu.
Aracın kullanımının çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' dedi.