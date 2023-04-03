Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan aracı test etti: Yağ gibi akıyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Erdoğan çifti teslim aldığı "Anadolu" rengindeki araç ile teste çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. Aracın çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' diye konuştu.