Togg için geri sayım! '100. Yıl Özel Seri' NFT'lerin açık artırma yoluyla satılması yarın başlıyor

Togg'un "100. Yıl Özel Seri" NFT'lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçti. 2023 adetlik NFT koleksiyonu için 5 Şubat saat 19.23'te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat'a kadar sürecek.

Geçtiğimiz günlerde Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verilmişti.Togg'un açık artırma ile NFT satışı için geri sayım başladı.

20 BİN KİŞİ SATIN ALMAK İÇİN BEKLİYOR

Togg açıklamasına göre, "100.Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden "cüzdanını" hazırladı.

PAZAR GÜNÜ 19.23'TE SATIŞ BAŞLAYACAK

5 Şubat Pazar günü saat 19.23'te başlayacak olan açık artırma için binlerce kullanıcının daha cüzdanlarını oluşturarak 2023 adet "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihaza sahip olmak için teklif vermesi bekleniyor. Açık artırma 15 Şubat'a kadar sürecek. Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken, oturum sayısı ise 1,1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

NFT'LER UYGULAMADAN ALINABİLECEK

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.