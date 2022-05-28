TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık - Haberler

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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Yerli otomobil TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan son video paylaşımında "Kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadeleri yer aldı.

Togg hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı. Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.

"İLK C-SUV GÖVDESİNİ ROBOT HATLARIMIZDA BAŞARIYLA ÜRETTİK"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini tamamladık

YIL SONUNDA SERİ ÜRETİME GİRECEK

Öte yandan, TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Gemlik TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

gökhan serdar:

çekiç balyozla devrim arabası yapıldı bu kadar da imkanda yoktu,biraz daha hızlandırmalısınız

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