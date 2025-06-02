TOBB'un 81. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Vurgulandı

TOBB'un 81. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Vurgulandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu, ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve iş dünyasının rolü üzerine önemli mesajlar verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasıyla yakın işbirliği yapacaklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı.

Programa, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, bakan yardımcıları, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey Başkanları, oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, genç ve kadın girişimciler kurulu başkanları ve üst kurul delegelerinin iştirakiyle gerçekleşti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığındaki ETSO heyeti de, TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu'na iştirak etti.

Heyette Başkan Özakalın'ın yanı sıra Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, ETSO Meclis üyeleri, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu yer aldı.

TOBB 81. Mali Genel Kurulu'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Türkiye'nin 19 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecinin en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve Türkiye'nin dinamik üretim altyapısı olduğunu belirterek, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyasının temsilcileriyle yakın işbirliği içinde Türkiye'nin yarınları için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ticaret Bakanı Bolat, TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını dileyerek başta Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, iş dünyasının tüm mensuplarına teşekkür etti.

81 İlden 3 bin iş insanının katılımıyla gerçekleşen TOBB 81. Mali Genel Kurulu'unda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. TOBB ailesi olarak daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek verecek, çalışacak, üreteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışma zamanı" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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