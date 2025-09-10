TOBB Türkiye Madencilik Meclisi, Yerli Kömür Teşvik Paketini Destekliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi, yerli kömüre teşvik paketi çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

TOBB Türkiye Madencilik Meclisinden yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Soma ziyaretinde ifade ettiği yerli kömür üretimini artıracak teşvik paketine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Dünya enerji sektörünün, kısa vadeli jeopolitik şokların yarattığı arz güvenliği fırtınaları ve uzun vadeli iklim değişikliği politikalarıyla mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, madencilik sektörünün ise güvenlik ve sürdürülebilirliği gözetecek akıllı stratejilerden geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırımların kararlılıkla sürdürülmesini gerektirdiğini ortaya koyduğu vurgulanarak, fosil yakıtlardan kademeli çıkışın adil ve planlı bir şekilde yönetilmesi, enerji kaynaklarının ve kritik mineral tedarikinin coğrafi olarak çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

"Böyle güvenilir enerji kaynağına kayıtsız kalamayız"

Enerji dönüşümünü hızlandırmanın ve arz güvenliğini sağlamanın bir zorunluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından kritik bir ham maddesi olan linyit rezervlerimiz, ülkemizin 120 bin megavatı aşan kurulu elektrik kapasitesinin 11 bin 500 megavatlık kısmını (yerli kömür) karşılamaktadır. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 35,2'si kömürden üretilmişken böyle güvenilir, ucuz ve emre amade bir enerji kaynağına kayıtsız kalamayız. 20 milyar tonun üzerinde kömür kaynağına sahip olduğumuz ülkemizin yegane yer altı zenginliği ile ilgili ülke gerçeklerimize uygun yeni bir stratejinin uzun zamandır ilk defa Sayın Bakan'ımız tarafından kurgulanarak kamuoyuna açıklanması hem sektör paydaşlarımız hem de TOBB Türkiye Madencilik Meclisimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın kömür sektörüyle ilgili açıklamalarını TOBB Türkiye Madencilik Meclisi olarak destekliyor ve bunların bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz."