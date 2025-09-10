TOBB Türkiye Madencilik Meclisi'nden Yerli Kömür Üretim Teşvikine Destek

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yerli kömür üretimini artıracak teşvik paketine ilişkin yaptığı açıklamaya destek verdi.

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, incelemelerde bulunduğu Soma'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada; kömürün, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli bir yakıt olarak gördüklerini, kömür sektöründe ciddi oranda istihdam sağlandığını ve Soma'nın kömür üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Sayın Bakanımızın 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde enerji arz güvenliği ve yerli kaynak kullanımının artırılması ve enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda son yıllarda göstermiş olduğu olağanüstü çabayı ve yenilenebilir enerji payının toplam kurulu güç içindeki oranının yüzde 61,1 seviyesine gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Enerji dönüşümünü hızlandırmak ve arz güvenliğini sağlamak artık bir tercih değil, bir zorunluluk

Dünya enerji sektöründe, bir yandan kısa vadeli jeopolitik şokların oluşturduğu arz güvenliği fırtınalarıyla, diğer yandan uzun vadeli iklim değişikliği politikalarıyla mücadele edildiği kaydedilen açılamada, "Madencilik sektörü bu dönüşüm gemisinin kritik hammaddelerini sağlarken, başarılı olmanın yolu, 'ya güvenlik ya da sürdürülebilirlik' ikilemine düşmeden, her ikisini de aynı anda gözetecek akıllı stratejilerden geçmektedir. Bu da yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırımların kararlılıkla sürdürülmesi, fosil yakıtlardan kademeli çıkışın adil ve planlı bir şekilde yönetilmesi, enerji kaynaklarının ve kritik mineral tedarikinin coğrafi olarak çeşitlendirilmesi, teknolojik inovasyonun hızlandırılması ve tüm bu süreçlerde çevresel ve sosyal standartların en üst seviyede tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, enerji dönüşümünü hızlandırmak ve arz güvenliğini sağlamak artık bir tercih değil, bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Bu zorlu yolculukta, uluslararası iş birliği, akılcı politika kararları ve devlet teşviği ile yapılan özel sektör yatırımları, limana sağ salim ulaşmanın anahtarı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Maden sektörünün zamanın ruhuna uygun şekilde gereken teknolojik yatırımları hızla hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, maden tesislerinin uluslararası normlara uygun, çevreye en az kirlilik veren üretim teknolojilerini kullanmayı politika olarak benimsendiği aktarıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir hammaddesi olduğu belirtilen linyit rezervlerinin, Türkiye'nin 120 bin MW'ı aşan kurulu elektrik kapasitesinin 11 bin 500 MW'lık kısmını karşıladığı da dile getirilen açıklama, şu şekilde devam etti:

"2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 35.2'si kömürden üretilmişken böyle güvenilir, ucuz ve emre amade bir enerji kaynağına kayıtsız kalamayız. 20 milyar tonun üzerinde kömür kaynağına sahip olduğumuz ülkemizin yegane yeraltı zenginliği ile ilgili ülke gerçeklerimize uygun yeni bir stratejinin uzun zamandır ilk defa Sayın Bakanımız tarafından kurgulanarak kamuoyuna açıklanması hem sektör paydaşlarımız hem de TOBB Türkiye Madencilik Meclisimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Alparslan Bayraktar'ın kömür sektörü ile ilgili açıklamalarını TOBB Türkiye Madencilik Meclisi olarak destekliyor ve bunların bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz." - ANKARA