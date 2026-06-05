Murzioğlu: 'TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor'

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle, KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönemin 8 Haziran Pazartesi tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu.

TSO mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Başkan Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınacağını açıkladı.

"Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir destek programını buradan paylaşmak istiyorum" diyen Murzioğlu, "TOBB, KGF ve bankalarımızın el ele vermesiyle oluşturulan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Program kapsamında firmalarımız azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Toplam kredi hacmi 100 milyar lira olarak planlanırken, ilk aşamada 25 milyar liralık kaynak iş dünyamızın kullanımına sunulacak. Krediler 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli kullandırılacak. Faiz oranları ise vadeye göre yüzde 34 ile yüzde 36 arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümün önemine de dikkat çeken Murzioğlu, e-ticaret hacmindeki hızlı büyümenin işletmeler için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4,5 trilyon liraya ulaştığını belirten Murzioğlu, "E-ticaret artık ticaretin merkezinde yer alan stratejik bir alan haline geldi. Ancak bu yalnızca internet üzerinden satış yapmak anlamına gelmiyor. Online ödeme sistemlerinden lojistik yönetimine, dijital pazarlamadan müşteri deneyimine kadar bütünleşik bir yapıyı içeriyor" dedi.

"Yeşil dönüşüme hazırlık yapıyoruz"

Samsun TSO'nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da değinen Salih Zeki Murzioğlu, "Doğu'dan Batı'ya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Karbon düzenlemelerinin ihracat yapan firmalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan Murzioğlu, "Sınırda karbon düzenlemesine uyum, karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında hizmet verecek genç danışmanlar yetiştiriyoruz. Mühendislik altyapısına sahip gençlerimizi bu alanlarda uzmanlaştırarak hem istihdama katkı sağlamayı hem de üyelerimizin dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Karbon konusu önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı yeniden şekillendirecek" diye konuştu.

"Büyüme devam ediyor, sektör desteklenmeli"

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü hatırlatan Murzioğlu, büyümenin daha dengeli ve üretim odaklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti. Sanayi sektöründeki daralma ve ihracattaki gerilemenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Murzioğlu, "Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran, yatırım iştahını destekleyen ve ihracat kapasitesini güçlendiren politikalar her zamankinden daha önemli hale geldi. Samsun'un üretim gücünü ve rekabetçiliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Organize sanayi bölgelerimize gelecek yeni yatırımlarla birlikte çok daha güçlü bir üretim altyapısına kavuşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni uçuş hatları bekleniyoruz"

Konuşmasının sonunda ulaşım yatırımlarına da değinen Murzioğlu, "AJet, temmuz ayı itibarıyla Samsun-Bodrum arasında direkt uçuşlara başladı. Tatil destinasyonlarına yönelik uçuşlar elbette sevindirici ancak iş dünyamız açısından sanayi şehirlerine yönelik direkt uçuşların da artırılması gerekiyor. Bu konuda girişimlerimizi sürdürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı