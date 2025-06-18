TOBB Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı Yapıldı

TOBB Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı Yapıldı
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen toplantıda mobilya ve orman ürünleri sektörlerinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve alınan kararların takip edileceğini açıkladı.

TOBB Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın Başkanlığında TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın başkanlığında, 17 Haziran 2025 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilen TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri / Orman Ürünleri Meclisi Ortak Toplantısı gerçekleşti.

TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantıya; Mobilya Ürünleri Meclisi Başkanı Ercan Ata, Orman Ürünleri Meclisi Başkanı Haluk Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sektör temsilcileri ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Toplantıda, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinin mevcut durumuna ilişkin sunumlar yapıldı. House of Advice'dan Dr. H. Bader Arslan, mobilya sektörüyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunarken, Orman Ürünleri Meclisi Danışmanı Prof. Dr. Özden Görücü de orman ürünleri sektörüne dair güncel verileri katılımcılarla paylaştı.

Mobilya ve Orman ürünleri alanında Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunan tüm paydaşlarla bir araya gelen Başkan Özakalın; alınan kararların, çözüm önerilerinin ve sorunların bakanlık, ilgili kamu/kurum ve kuruluşlar nezdinde takip edileceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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