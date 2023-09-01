TOBB Komisyon ve Kurullarında Görevlendirmeler Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) çeşitli kurul ve komisyonlarında görevlendirmeler yapıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına getirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) çeşitli kurul ve komisyonlarında görevlendirmeler yapıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına getirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; görev dağılımlarını gerçekleştiren TOBB Komisyon ve Kurulları ile bir araya geldi.

Toplantıya; Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu, Tarım Kurulu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Hayvancılık Kurulu, Ekonomi Politikası Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, KOBİ Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Basın Yayın Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Turizm Kurulu, Mesleki Eğitim Kurulu, Mevzuat Komisyonu, Hesapları İnceleme Komisyonu, İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu, Vergi Komisyonu, Kadın Çalışmaları Kurulu ve ARGE ve İnovasyon Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Sözcü ve Raportör ile üyeleri katıldı.

Komisyon ve kurulların çalışmalarını çok önemsediklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Katkılarınız kendiniz, şehriniz ve ülke ekonomisi için çok önemli. Akıl akıldan üstündür. Bunu unutmayın. 'Ben her şeyi bilirim' yerine istişare alışkanlığını benimsedik hep. Tartışacağız. Ortak aklı bulacağız" dedi.

Özakalın, komisyon başkanı oldu

Toplantıda, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi. Görev dağılımının ardından komisyon üyeleriyle ilk toplantısını yapan Başkan Özakalın, "Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tensipleriyle komisyon üyesi arkadaşlarımızla birlikte üstlendiğimiz yeni görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bize teveccüh gösteren Sayın Başkanımıza komisyonumuz adına teşekkür ediyorum. Birliğimizin çatısı altında yürüteceğimiz bu görevimiz esnasında, oda ve borsalarımızla TOBB Yönetim Kurulumuz arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Çalışmalarımızı istişare ve ortak akılla yürütmeye ve neticelendirmeye azami özen göstereceğiz" diye konuştu. - ERZURUM