’TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi’ 29 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilecek zirvede, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüşümü ele alınacak. KOBİ'ler ve sanayiciler, yerli teknoloji firmalarıyla B2B görüşmelerde bir araya gelecek.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde düzenlenecek 'TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi', 29 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek. İş dünyası, teknoloji ekosistemi ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek zirvede, yapay zekanın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinde oluşturduğu dönüşüm ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı zirvede; kamu kurumları, oda ve borsalar, KOBİ'ler, sanayiciler, yazılım ve bilişim firmaları ile sektör temsilcileri bir araya gelecek. Programda kamuda yapay zeka uygulamaları, veri güvenliği, siber güvenlik, kamu-özel sektör iş birliği ve Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Zirvenin anahtar konuşmalarında, yapay zekanın üretim hatları, kalite kontrol, bakım süreçleri, tedarik zinciri, enerji yönetimi, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları ve müşteri deneyimi gibi alanlardaki kullanım örnekleri paylaşılacak. Ayrıca KOBİ'lerin yapay zeka dönüşümüne hangi süreçlerden başlaması gerektiği, veri altyapısının hazırlanması ve yatırımların geri dönüşünün ölçülmesi gibi başlıklar da ele alınacak.

Program kapsamında yerli teknoloji firmaları geliştirdikleri yapay zeka ürün ve çözümlerini iş dünyasına tanıtacak.

Zirvede teknoloji üreticileri ile teknolojiyi kullanan işletmelerin bakış açılarının değerlendirileceği iki ayrı panel gerçekleştirilecek. Teknoloji odaklı panelde yapay zekanın yazılım, bilişim, telekomünikasyon, finansal teknolojiler ve e-ticarette oluşturduğu yeni iş modelleri ile ihracat potansiyeli ele alınacak.

KOBİ ve sanayi odaklı panelde ise yapay zekanın üretim, verimlilik, finansman, müşteri yönetimi, insan kaynağı ve rekabetçiliğe etkileri değerlendirilecek.

KOBİ'ler yerli teknoloji firmalarıyla buluşacak

Program kapsamında oda ve borsalar aracılığıyla zirveye katılacak KOBİ ve sanayiciler ile yapay zeka çözümleri geliştiren yerli yazılım ve bilişim firmaları B2B görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde işletmelerin üretim, satış, finans, insan kaynakları, veri analitiği ve operasyonel verimlilik alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çözümler değerlendirilecek.

Zirveye 1.000'in üzerinde katılımcı ve 500'ün üzerinde karar vericinin katılması beklenirken, programda iş dünyasından 30 konuşmacı yer alacak.

"Yapay zekayı sahaya indiriyoruz"

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, zirvenin temel hedefinin yapay zekayı iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak olduğunu belirterek, "29 Temmuz'da yapay zekayı sahaya indiriyoruz. Yapay zekayı yalnızca konuşmak, izlemek veya sınırlı pilot uygulamalarla değerlendirmek artık yeterli değil. Bu teknolojiyi üretime, satışa, ihracata, müşteri yönetimine ve verimliliğe dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Barut, zirvenin ilerleyen dönemde İstanbul, Kocaeli-Gebze, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Antalya, Samsun ve Gaziantep'te de düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı