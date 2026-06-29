TOBB ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın şahitliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, anlaşma TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile FSC Başkanı Abdullah Saleh Kamel tarafından imzalandı.

TOBB ile FSC arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın şahitliğinde, İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. İki kuruluş arasındaki kurumsal iş birliğinin kapsamını ve çerçevesini belirleyen anlaşma ile Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Yönetim Kurulu Toplantısı münasebetiyle düzenlenen bu programda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün gerçekleştirilen toplantı, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak ortak hedeflerin belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyor; bugün İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkan Yardımcısı olarak seçilen kıymetli üyelerimizi tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rifat Bey de başkan yardımcısı seçildi yeniden anladığım kadarıyla. Tebrik ediyoruz. Kendisinin çok fazla vazifesi var ve hepsinin de hakkını sonuna kadar veriyor. Bu görevinde de başarılar diliyoruz" dedi.

"İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi ülkelerin gücünden ve öneminde bahseden Yılmaz, "İİT üyesi 57 ülke, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ila 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler, İİT ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. Rakamlarımız şu anda düşük, dolayısıyla potansiyelimiz yüksek. Bir taraftan olumsuz gibi görünüyor mevcut durum ama diğer taraftan imkanları iyi değerlendirebilirsek önümüzde alabileceğimiz önemli mesafeler olduğunu gösteriyor. Nitekim 24-25 yıllarında bu payın %20'ler civarında kaldığını görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında, birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecektir. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Ülkemizden İİT üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir"

2025 yılı itibarıyla İİT üyesi ülkelerle Türkiye'nin ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Geçmişe bakarsak çok önemli bir gelişme, potansiyele bakarsak yeterli değil. Daha yapacağımız çok iş var. 2003 yılından itibaren İİT üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken, ülkemizden İİT üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da artırmamız lazım. Yatırımları karşılıklı ne kadar artırırsak, ticari ilişkilerimizi de o kadar sağlam bir zemine kavuşturmuş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında faaliyetlerini sürdüren İSEDAK kapsamında, 40 yılı aşkın süredir İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Güçlü Merkez Türkiye programıyla yeni bir vizyon ortaya koyduk"

Türkiye'nin yeni yatırım vizyonundan bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hepinizin yakından takip ettiği üzere küresel ekonomide ülkelerimiz arasında işbirliği fırsatlarını geliştirecek yeni dinamikler mevcut. Dünya bir dönüşüm süreci içerisinde. Bir taraftan artan korumacılık, yükselen belirsizlikler, jeopolitik gerilimler var. Diğer taraftan yapay zeka başta olmak üzere dijitalleşme gündemi, yeni teknolojiler yine çok çok önemli. Diğer yandan iklim değişikliği gibi, enerji gibi çok önemli başlıklarda yeni tartışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu ortamda en düşük maliyetle üretmenin yerini, dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturma hedefinin aldığını görüyoruz. Yükselen riskler karşısında yakın coğrafyalar ve dost ülkelerle, dost coğrafyalarla ekonomik bağlantıların çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. İşte dünyanın bu önemli dönüşüm sürecinde işbirliklerimizi artırmalıyız ve oluşan bu ortamı kendi lehimize dönüştürmeliyiz. Riskler kadar fırsatlar da var bu yeni ortamda. Yeter ki biz bunları iyi analiz edelim ve güçlü bir işbirliğiyle bu fırsatları değerlendirelim. Bu kapsamda biz de Türkiye olarak yeni bir uluslararası doğrudan yatırım stratejisi belgesi hazırladık ve bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirmeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Yine son dönemlerde Güçlü Merkez Türkiye programıyla yeni bir vizyon ortaya koyduk ve çok önemli kararlar aldık."

"Türkiye, sanayi devi haline gelmiştir"

İmza töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, " Türkiye olarak sizlerle her sektörde ticaret ve ortak yatırım yapabiliriz. Zira daha önce de ifade etmiştim; Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyada, Rusya dahil, aşağıda İsrail dahil olmak üzere bir sanayi devi haline gelmiştir. Türkiye bir sanayi devidir. En çok bu bölgede, bu saydığım geniş coğrafyada en çok sanayi ürünü ihracatı yapan girişimci ülke haline gelmiştir. Elhamdülillah. İhracatımızın %95'i sanayi malı; 12 bin 600 farklı ürünle, 200'den fazla ülkeye yaklaşık 275 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hizmet ihracatıyla beraber, hizmet ihracatını da buna kattığımız zaman Türkiye'nin getirisi 400 milyar doları buluyor. Bu müthiş bir başarı. Son dönemde elde edilen başarının en somut göstergesi. Tabii bunun da %99'unu özel sektör sayesinde yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, TOBB ile FSC arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

İş birliği alanları

Mutabakat Zaptı kapsamında taraflar Oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımı, Sektör meclisleri/konseyleri arasında iş birliği, Ortak sektörel platformların oluşturulması, Düşünce kuruluşları, özellikle TEPAV arasında iş birliği ve TOBB ile FSC arasında Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun (TSCF) kurulması ve faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında iş birliği yapılacak. Bu iş birliği alanlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla taraflar; somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir Eylem Planı hazırlayacak ve ihtiyaç duyuldukça güncelleyecek. Ayrıca, TOBB ile FSC arasında oluşturulacak Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu (TSCF) kurulacak. Bu kapsamda anlaşmaya göre; TSCF, iş birliğinin yürütücü mekanizması olacak. En az yılda bir kez Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu düzenlenecek. TSCF Yönetim Kurulu yılda iki kez toplanacak ve toplantılardan biri Türkiye'de, diğeri ise Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Taraflar, iş dünyasına yönelik faaliyetleri planlamadan önce mümkün olduğunca birbirleriyle istişare edecek ve koordinasyon içinde hareket edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı