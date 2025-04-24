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TOBB Başkanlığı'ndan Ekonomik Gelişmelere İlişkin Kritik Toplantılar

TOBB Başkanlığı'ndan Ekonomik Gelişmelere İlişkin Kritik Toplantılar
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 7 bölge toplantısında, ekonomik durumu ve iş dünyasının talepleri ele alındı. Toplantılarda finansmana erişim, maliyet artışları ve zirai don konuları gündeme geldi.

Ekonomi gündemine ilişkin konular ve iş dünyasının talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 7 ayrı bölge toplantısında ele alındı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantılarda 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları, kendi bölgelerindeki ekonomik durumu, sektörlerindeki gelişmeleri ve iş dünyasının beklentilerini paylaştılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, toplantılarda finansmana erişim, zirai don, artan girdi maliyetleri konularının ele alındığını belirterek, "Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, zirai don konusuna ilişkin de görüşlerini paylaşarak, üretimin devamlılığı için üreticilerin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

Emek yoğun sektörlerin rekabet gücü ve ihracat pazarlarının korunması konularına da değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ayrıca, ülkemizdeki deprem gerçeğini de unutmayalım. Türkiye'nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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