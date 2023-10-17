TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin ticaret, sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu'nun (World Chamber Federation-WCF) başkanlığına seçildi.

Dünya Odalar Federasyonu'nun başkanlığına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Altı aday arasında en yüksek oyu alarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023 - 2025 döneminde dünya odalarını yönetecek. "Bu platformda Türk bayrağını dalgalandırmak benim için büyük bir onurdur" ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, "Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Yeni seçildiğimiz bu görev, iş dünyamızın ve oda borsa camiamızın küresel ekonomide neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi. Artık küresel iş dünyasını ve WCF çatısı altındaki binlerce odayı yönlendireceğiz. Başarımızın yurt dışında da görülüyor ve takdir ediliyor olması beni bir Türk olarak çok mutlu etti. Başkanı olduğum 365 oda ve borsamız ile 2 milyonu aşan firmalarımız adına gurur duyuyorum. Beni bu göreve layık gören, oy veren uluslararası iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir" dedi.

Dünya Odalar Federasyonu'nun 2023-2025 döneminde öncelikli konuları arasında kadının güçlendirilmesi, KOBİ'lerin küresel pazarlara erişiminin geliştirilmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve iş dünyasında sürdürülebilirlik ve iklim konuları yer alıyor.

Merkezi Paris'te olan WCF, küresel düzeyde odaların etkileşiminin ve iş birliklerinin artırılması için kurulmuş, 115 ülkeden oda ve oda birliklerinin yer aldığı küresel bir forum konumunda. Dünya genelinde odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, iş birliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dünya Odalar Kongresi

WCF, her iki yılda bir dünya çapında odaların katıldığı Dünya Odalar Kongresi'ni düzenliyor. Dünya Odalar Kongresi, odaların ve profesyonellerin iyi uygulamaları paylaştığı, görüş alışverişinde bulunduğu, bağlantı kurduğu ve iş dünyasını etkileyen güncel konulara ilişkin bilgi aldığı en kapsamlı uluslararası forum olarak dikkati çekiyor. - ANKARA