TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sırt sırta, gönül gönüle zor günleri aşacağız

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, turizmden finansmana kadar iş dünyasının taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini belirterek, "Sırt sırta, gönül gönüle zor günleri aşacağız" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Müşterek Meclis Toplantısı'na katıldı. Muğla'nın sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda önemli bir üretim ve ihracat gücü olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Muğla, tarihiyle, doğasıyla, deniziyle ve kültürüyle ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biri. Bodrum'uyla, Marmaris'iyle, Fethiye'siyle, Datça'sıyla Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü. Yaklaşık 1500 kilometrelik kıyı şeridiyle en özel turizm ve denizcilik merkezlerimizden biri olmasının yanı sıra tarımdan su ürünlerine, zeytinyağından madenciliğe ve yat imalatına kadar çok yönlü bir ekonomiye sahip. Su ürünlerinde, zeytinde, balda ve narenciyede öncü olan Muğla, üretiyor, ihraç ediyor ve ülkemize döviz kazandırıyor" diye konuştu.

'KOBİ'LERİN SIKINTILARINI İLGİLİ MAKAMLARA İLETTİK'

Küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, faiz oranları ve kredi kısıtlamalarının iç piyasaya yansımalarını yakından takip ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak adına atılan adımları şu sözlerle aktardı:

"İki hafta önce Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarımızın genel müdürlerini birlik merkezimizde misafir ettik. Kredi kısıtlarının en çok KOBİ'lerimizi olumsuz etkilediğini anlattık. Yüksek enflasyonla mücadeleyi zayıflatmayacak şekilde reel ekonomiye dönük desteklerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık. Taleplerimiz neticesinde düşük faizli ve uzun vadeli, KGF kefaletli TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başlatılmasını sağladık. Muğla'da bugüne kadar 13 bin 382 firmamız KGF kefaletli krediye ulaştı. KGF destekli kredilerin daha da artırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

TURİZM SEKTÖRÜNE CAN SUYU DESTEKLERİ

Turizm sektöründe son dönemde yaşanan gerilemelere ve maliyet artışlarına değinen Hisarcıklıoğlu, sektöre yönelik hayata geçirilen destekleri hatırlattı.

Konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldüğünü atraran Hisarcıklıoğlu, "Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar lira tutarında ilave finansman imkanı sağlandı. Ayrıca çalışan başına aylık 1270 lira asgari ücret desteği ve işletme belgesine sahip tesis çalışanları için aylık 3 bin 500 lira prim desteği uygulamaya konuldu. Bu desteklerin devam etmesi gerektiğini her platformda savunuyoruz" dedi.

'GİRİŞİMCİ UMUTSUZ OLAMAZ'

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Hisarcıklıoğlu, "Ben asla umutsuz değilim, zaten girişimci umutsuz olamaz. Bir ve beraber olunca Allah, rahmeti ve bereketi de verecektir. Birbirimizi ötekileştirmeden, ortak akıldan uzaklaşmadan ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı