TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan talep daralması uyarısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin kuzey ve güneyindeki savaşın ateşinin giderek büyüdüğünü, bu tür küresel şokların ülkeyi etkilediğini belirterek, "Girdi maliyetlerimiz artıyor, krediye erişim zorlaşıyor ve faizler yükseliyor. Belki de ilk defa, hem yurt içi, hem de yurt dışı talebin, birlikte daralacağını hesaba katmamız gerekiyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kuruluşunun 144'üncü yıl dönümü Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri Töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya milletvekilleri, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda iş insanı ve davetliler katıldı.

'TARIM, TİCARET VE TURİZMİN YILDIZI'

Antalya'nın tarımın, ticaretin, turizmin ve sanayinin yıldızı olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 3 ayrı asra yayılmış tarihiyle, Antalya ve ülke ekonomisine yön vermiş, böyle köklü ve milli bir kurumun olmasının sevincini yaşadığını kaydetti. ATSO'nun 144 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Antalya'ya kazandırdığı çalışmalarla, hep referans gösterildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, " Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olarak, camiamızın da gurur kaynağı olmuştur. Antalya, bugün sadece Akdeniz'in değil, başta turizm ve tarım olmak üzere, pek çok sektörde, dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bunu da birazdan fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak girişimcilerimiz eliyle yapmıştır. Bizler için böyle gurur verici bir günde, Antalya'nın yıldızlarıyla bir araya gelmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

'NEFES KREDİSİ; ÜYELERİMİZE KEFİLİZ'

TOBB olarak, KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaştırmak üzere, geçen sene Kredi Garanti Fonu Kefaletli Nefes Kredisi'nin yeniden başlatılmasını sağladıklarını açıklayan Rifat Hisarcıklıoğlu, bazen 'Odalar ne iş yapar' diye bir soruyla karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada hiçbir odanın yapmadığı bir işi yapıyoruz. Bugün baba oğula kefil olmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde kardeş kardeşe kefil olmuyor. Komşu komşuya kefil olmuyor. Burada üyesi olduğu kuruluş kefil oluyor. Kime? Bankaya karşı. Dünyada bunu yapan başka kimse yok. Biz diyoruz ki bankalara, 'Üyelerimize kefiliz.' Bu müthiş bir şey. Bunu dünyada yapan yok. Bu TOBB'un Türkiye rol model olduğu için de dünyada örnek alıyor bizden. Bakınız bugün Antalya'daki üyelerimizin üçte ikisine kefil olmuşuz. Bankadaki kredisi batsa bunun 3'te 2'sini biz ödüyoruz. Bunu kim yapar? Söylüyorum ben size. Öteki taraftan da hele bu seçim dönemleri geliyoruz ya, 'Bu odalar ne iş yapar?' ya arkadaşım babanın kefil olmadığı üyeye kefil oluyor bu kuruluş. Daha ne istiyorsun Antalya, sana kefil olmuş TSO."

'ANTALYA BÜYÜDÜĞÜNDE, TÜRKİYE'Yİ DE BÜYÜTÜYOR'

Antalya'nın Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Antalya büyüdüğünde, Türkiye'yi de büyütüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa, Türkiye de yaşıyor. Bu nedenle, Antalya'ya hep, özel bir ihtimam gösterilmeli. Antalya'nın bu önemini bildiğim için her sene Antalya'ya muhakkak geliyorum. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı, bizzat sahada görüyor ve sizlerden dinliyorum. Oda-borsa başkanlarımla birlikte tüm bunları ve çözüm önerilerimizi, başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza iletiyorum. Şu günlerde zor bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizde ve güneyimizdeki savaşın ateşi giderek büyüyor. Küresel ekonomide belirsizlikler ve maliyetler artıyor. Tedarik zincirleri bozuluyor, öngörülebilirlik azalıyor. Enerji arzı açısından kritik önemde olan ve dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemi sayısının 2 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Dünya genelinde fiyatlar yükselirken, büyüme yavaşlıyor ve stagflayon tehlikesi giderek artıyor. Bu tür küresel şoklar, kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkiliyor. Girdi maliyetlerimiz artıyor, krediye erişim zorlaşıyor ve faizler yükseliyor. Belki de ilk defa, hem yurt içi, hem de yurt dışı talebin, birlikte daralacağını hesaba katmamız gerekiyor. Yine reel sektör olarak özellikle nakit akışını çok daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Bilançolarımızda döviz cinsinden borç-alacak dengesinde de dikkatli olunması gerekiyor."

'TÜRKİYE KRİZ TECRÜBESİ OLAN BİR ÖZEL SEKTÖRE SAHİP'

Türkiye'nin dinamik, esnek, kriz tecrübesi olan bir özel sektöre sahip olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sayede şoklara uyum sağlama kapasitesi yüksektir. Geçmişte de bunun örnekleri yaşanmıştır. Milletimiz de sakin bir tutum sergilemiş, panik hareketlere tevessül etmemiştir. İran'daki savaş, aynı zamanda, enerji ve ticaret koridorlarının çeşitlendirilmesine yol açacaktır. Körfezin yerini alacak, alternatif turizm ve teknoloji merkezi destinasyonları arayışı hız kazanacaktır. Türkiye'nin bir enerji merkezi ve transit geçiş güzergahı olma potansiyeli öne çıkacaktır. Kerkük–Ceyhan hattının ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimlerin önemi de artacaktır. Dolayısıyla artan küresel belirsizlikler karşısında Türkiye olarak, siyasi ve ekonomik istikrarımızı korumalı, askeri caydırıcılığımızı güçlendirmeliyiz. Böylece, ülkemize yönelik risk algılarını bertaraf eder, güçlü yönlerimizin daha fazla görünmesini sağlarız. Ayrıca bu sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğimizi de muhafaza etmeliyiz. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi fikrinden görüşünden, inancından dolayı dışlamayalım. Bugüne kadar pek çok küresel krizi aşmayı başardık. Bizler birlikte daha güçlüyüz ve inşallah bu sıkıntılı dönemi de yine birlikte geride bırakacağız" dedi.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet YILMAZ/Antalya,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı