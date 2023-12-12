TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Gelir vergisi dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OECD katılık endeksine göre en katı işgücü piyasasının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Gelir vergisi dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OECD katılık endeksine göre en katı işgücü piyasasının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Gelir vergisi dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı. Çalışma mevzuatımız, maalesef bir türlü reform yapılamayan ve hatta daha kötüye giden tek alan" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda düzenlenen TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı. Sanayi odalarının sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanayiciler ile bakanlık bürokratları bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bölgesinde yaşanan savaşlara ve dünya ekonomilerindeki yavaşlamaya rağmen, 2023 yılını yüzde 5 civarında bir büyümeyle kapatacağını öngördüklerini belirterek, "Özel sektörümüzün dinamik yapısı sayesinde, ortaya çıkan yeni koşullara hızla adapte olabiliyoruz. Bu sayede sanayi üretimini, ticaret hacmini, yatırım harcamalarını, istihdamı ve ihracatı artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sanayide sıkıntıların olduğuna vurgu yaparak, "Bunları da oda başkanlarımızla takip ediyor ve ilgili makamlara iletiyoruz. Özellikle girdi maliyetlerin artması nedeniyle ihracatta en güçlü olduğumuz tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere rakiplerimize göre bir dizi dezavantajlar yaşıyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği'nin Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasında (STA) mutabakata varması ve Güney Amerika ile yeni bir STA'ya hazırlanmasının, Türkiye'nin, Avrupa Birliği pazarındaki risklerini artırdığını aktararak söz konusu bu durumun, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların ve faizlerin yükselmesinin sanayicileri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Yılbaşında yeniden yürürlüğe girmesi planlanan enflasyon düzeltmesi uygulamasının, özellikle stokları ve yatırımları yüksek olmasına rağmen dış kaynakla çalışan şirketlerin vergi yükünü artıracağından endişe edildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Gelir vergisi dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı. Çalışma mevzuatımız, maalesef bir türlü reform yapılamayan ve hatta daha kötüye giden tek alan" ifadelerini kullandı.

OECD katılık endeksine göre en katı işgücü piyasasının Türkiye'de olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yüksek istihdam maliyetlerinin yanı sıra, belli mesleklerin zorunlu istihdamı gibi uygulamalarla adeta istihdamı cezalandırmaktayız. Bu yaklaşımı ve mevzuatı da hızla değiştirmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır ise burada yaptığı konuşmada, Türk sanayiin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini tesis ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli, ' Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni devreye aldık. Projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla; yeşil üretimi, kaynak verimliliği odaklı Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları yapan firmaları, aynı zamanda özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliklerini destekliyoruz" diye konuştu.

Organize sanayi bölgelerinin ( Osb ) yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak için, Dünya Bankası iş birliğinde, "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 300 milyon dolar finansman sağladıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, "OSB'lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırıyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katılım sağladık" dedi.

KOBİ'lere ve girişimcilere, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında kurulacak stratejik altyapılardan yararlanma imkanı sunduklarını aktaran Kacır, "Bugüne kadar kurduğumuz 8 model fabrika ile de işletmelere yalın üretim ile dijital dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde; model fabrika sayımızı 8'den 14'e çıkaracağız. Tüm bu çalışmalarla birlikte sanayicilerimizden beklentimiz, katma değerli üretimde daha çok yer almaları. Bu doğrultuda, yol haritalarımızı, finansman mekanizmalarımızı, teşvik sistemimizi, sanayi politikalarımızı; cari açığımızı azaltacak, yüksek teknolojili ve stratejik yatırımlara odaklanarak yeniden şekillendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kacır ayrıca, yakın zamanda duyurdukları Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının, sanayicilerin teknolojik ve stratejik yatırımlarına can suyu olacağını savunarak, söz konusu programın, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Toplantı, Hisarcıklıoğlu ve Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından sanayicilerin sorunlarının görüşüleceği basına kapalı bölümle devam etti. - ANKARA