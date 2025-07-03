TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının Temelini Attı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının Temelini Attı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının temelini attı. Hisarcıklıoğlu, suyun korunması gerektiğini vurgularken, yeni binanın Beyşehir ekonomisi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temeline ilk harcı döktü.

Hisarcıklıoğlu törende, Beyşehir'in Konya ile Antalya arasında yer almasının avantaj olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük sıkıntısının su olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yanlış uygulamalarla suyun yok edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da Beyşehir'in ekonomisine ve geleceğine olan güveninin temellerinin atıldığını ifade etti.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise yeni hizmet binasının ilçenin ekonomik ve sosyal geleceği açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından hizmet binasının inşaat temeline ilk harç Hisarcıklıoğlu ve törene katılan protokol üyeleri tarafından döküldü.

Hisarcıklıoğlu, törenin ardından tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Ekonomi
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