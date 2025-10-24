TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Azerbaycan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülke'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Azerbaycan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülkedir. Öte yandan, Türkiye'de de yaklaşık 3 bin Azerbaycanlı şirket faaliyet gösteriyor. Ancak, daha hızlı davranmalıyız" dedi.

TOBB tarafından Azerbaycan Yatırım Fırsatları Toplantısı gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticari yatırım fırsatları ele alındı.

"Azerbaycan bölgenin ticaret ve kültür merkezine, turizm mekanına dönüştü"

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan'ın ekonomisinin hızla geliştiğini ve cazip iş ve yatırım fırsatları sunduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği inkişaf konsepti ve politikalar sonucunda Bakü'nün dünyanın en güzel başkentlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Azerbaycan bölgenin ticaret ve kültür merkezine, turizm mekanına dönüştü. Türk dünyası olarak, Azerbaycan'ın gösterdiği bu çarpıcı ilerlemeden gurur duyuyoruz. Şimdi sıra Karabağ'da. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı, topraklarını özgürleştirdi. Bölgede kalıcı barış ve huzur için bir fırsat doğdu. Şimdi orası savaştan sonra yeniden yapılanıyor, böylece şirketlerimiz için yeni fırsatlar doğuyor" ifadelerine yer verdi.

"Zengezur Koridoru, bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır"

Azerbaycanlı iş insanlarıyla birlikte bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için Türk iş insanları olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Karabağ'ı ve Şuşa'yı da, Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan yıldızlar yapmak bizim elimizde. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Ağustos ayında Zengezur Koridoru Anlaşmasının imzalanmasından büyük memnuniyet duyduk. Bir an önce bu projenin hayata geçirilmesiyle, doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı olarak birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak tedarik ederken; sanayi ürünleri ve hizmetler konusunda Azerbaycan'a katkı sağladığını aktardı.

"Ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelimizi de geliştirmeliyiz"

Azerbaycan ile ticaretin enerji dışında potansiyelinin oldukça altında olduğuna da vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelimizi de geliştirmemiz gerekir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Fakat bu hattan daha yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Aynı şekilde Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin çalışmaların hızla tamamlanması gerekir. TANAP'ın kapasitesinin arttırılması ve Türkmenistan Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması, Trans Hazar geçişlerinin daha etkin ve verimli kullanılması da önceliklerimiz arasındadır. Hazar'da daha fazla ro-ro gemisinin olması çok önemli. İyi çalışmayan bir lojistik ağı bizi maalesef geri götürür."

"Azerbaycan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülke"

Azerbaycan ile ticaret hacminin karşılıklı olarak her yıl bir önceki yıla göre arttığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "15 milyar dolar hedefine doğru ilerliyor. Yatırımlar açısından da çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Azerbaycan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülkedir. Öte yandan, Türkiye'de de yaklaşık 3 bin Azerbaycanlı şirket faaliyet gösteriyor. Ancak, daha hızlı davranmalıyız. Ticaretimizin kapsamını genişletmeliyiz. Bu konuda gidilecek ciddi bir mesafe var" dedi.

İki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "2024 yılında ise ek protokolle, anlaşma kapsamına yeni ürünler eklendi. Buna rağmen mevcut haliyle kapsam hala yetersiz. O nedenle, artık, daha kapsamlı ekonomik entegrasyona imkan veren, yeni nesil STA kapsamını konuşmamız gerekir" dedi.

"Gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve daha hızlı hale getirmeliyiz"

Hisarcıklıoğlu, yatırımcıları iki ülkeye çekmek için İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezinden yararlanmayı önererek, "Buna ilaveten, gümrük prosedürlerinin standart hale getirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması gerekiyor. Bu konuda iyileşmeler olsa da gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve daha hızlı hale getirmeliyiz" diye konuştu.

"Paramız yurt dışına gelirse de o Türkiye üreticilerine gelsin"

Büyükelçi Memmedov ise, Ermenistan ile normalleşmeye ve yeni ticari gelişmelere ilişkin konuşarak, "Bugün Azerbaycan artık bağımsız ve egemen bir devlettir. Niye bugün diyorum? Çünkü 34 sene önce biz bağımsızlığımızı elde ettik. Ama 2 sene önce toprak bütünlüğümüzü kazandık. Biz 34 sene topraklarımızın özgürleşmesine odaklandık. Ama bugün şükürler olsun ki artık Kafkasya'ya bir barış var. Bugün de Ermenistan'la ilişkilerimiz artık normalleşiyor. Yolları açıyoruz. İlk defa 2-3 gün önce Kazakistan'dan direkt Ermenistan'a giden treni açtık ve bütün engelleri kaldırdık. Yani ticaret, bölgede gelişmeye başlıyor. Zengezur koridorunun açılması ve Zengezur koridorundan başka tüm Ermenistan- Azerbaycan arasında olan bütün yolların açılışı, hem Gürcistan üzerinden gelecek tren yollarının açılışı bekleniyor. Bu bölgemiz için, yeni barış devri için yeni fırsatların oluşturulmasıdır. Biz üstünlüğü Türkiye'ye vermişiz ki Türkiye'de üretilmeyen şeyi biz başka devletlerden alacağız. Yani paramız yurt dışına gelirse de o Türkiye üreticilerine gelsin" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Azerbaycan'daki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı video gösteriminin ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA