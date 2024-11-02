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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ayvalık Zeytin Festivaline Katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ayvalık Zeytin Festivaline Katıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ayvalık'ta düzenlenen zeytin festivalinde zeytinyağı ihracatının önemine değinerek, markalaşmanın ve e-ticaretin büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin festivalinde, "Zeytinin ana yurdu bu coğrafyadır. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Ayvalık zeytinyağının önemli konuma gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeytin ağacının 1000 yıl yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Zeytinin ana yurdu bu coğrafyadır. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin son dönemde Akdeniz tipi beslenmeyle artışa geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı. Bir hedefimiz dünyaya açılmak olmalı. Bunun önü markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor. AB'de tescil ettikten sonra başka ad altında kullanamazsınız. Doğru düzgün hareket eden hem Ayvalık Ticaret Odamızı hem de Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ı tebrik ediyorum."

TOBB'un ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Kendi topraklarımızın değerini bilirsek bunu dünyaya anlatabiliriz. Markalaşamazsanız para kazanamazsınız. E-ticaret büyük bir şans, bunu değerlendirmeliyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Ayvalık'ta inşa edilen okulun hizmete girecek olmasından da duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış konuşmasından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na panele katılımından dolayı plaket verdi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Ekonomi
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