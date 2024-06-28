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TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 1 milyar 100 milyon liraya sattı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu. Yalının yeni sahibi yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'teki Koza- İpek Holding'e ait yalıyı 1 milyar 100 milyon liraya satışa çıkardı. Yalının yeni sahibi yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento oldu.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK'İN YALISI 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYA SATILDI

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu. Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 1 milyar 100 milyon liraya sattı

YALININ YENİ SAHİBİ TAYVANLILAR

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 1 milyar 100 milyon liraya sattı

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC'ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023'te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024'ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

AKIN İPEK İNGİLTERE'DE AÇTIĞI DAVAYI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor. FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İpek Holding İstanbul Bebek OYAK Koza Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Seydo:

Bak seen. Kim aldı acaba?

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