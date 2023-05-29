TMB Başkanı Eren: İş dünyası olarak yapısal reformları bekliyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak, sürdürülebilir büyüme ve refah artışı hedefiyle ülke ekonomisini güçlendirecek yapısal reformların gündeme alınmasını beklediklerini belirtti. Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak, sürdürülebilir büyüme ve refah artışı hedefiyle ülke ekonomisini güçlendirecek yapısal reformların gündeme alınmasını beklediklerini bildirdi.

Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, müteahhitlerin yeni döneme ilişkin beklentilerini açıkladı.

Cumhuriyetin 100. yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin, yüksek oranda katılımla gerçekleştiğine dikkati çeken Eren, "Bu anlamda seçimler önemli bir demokrasi tecrübesi olarak tarihte yerini aldı. TMB Yönetim Kurulu adına, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem milletvekillerini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, en büyük temennilerinin; seçim sonuçlarının, deprem felaketini yaşayan milletin bu zor günlerde ihtiyacı olan dayanışma, birlik ve beraberlik duygusunu perçinlemesi, toplumsal refahı artırması olduğunu vurguladı.

Kırılgan küresel ortamda ekonominin genelinde öngörülebilirliği sağlayacak, öne çıkan sorunlara karşı çözümler üretecek, yatırım ortamını iyileştirecek adımların hızla atılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Eren, şöyle devam etti:

"İş dünyası olarak, sürdürülebilir büyüme ve refah artışı hedefiyle ülke ekonomimizi güçlendirecek yapısal reformların gündeme alınmasını da bekliyoruz. Bu anlamda vakit kaybetmeksizin hep birlikte, el ele çalışmaya başlamalıyız. Bizler uluslararası çapta önemli projelere imza atan Türk müteahhitler olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ile yeni hükümetimizin ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle bir taraftan ülkemizde yoğun çalışırken, diğer taraftan da ülkemizin marka elçileri olarak yurt dışında yeni başarılar elde edeceğimize inanıyoruz."

Eren, müteahhitlerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle ekonomiye sağladığı katkı ve katma değerin çok daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Ülkenin aydınlık geleceği için üyelerle birlikte ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurgulayan Eren, "Seçimlerin geride kalması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılmasına, risk taşıyan bölgelerimizin de hızla depremlere hazırlıklı hale getirilmesine yönelik düzenleme ve eylemlerin kararlılıkla sürmesini öncelikli görüyoruz." ifadelerini kullandı.