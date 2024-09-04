IPARD Programı ile Tarımda 3,5 Milyar Avro Yatırım Gerçekleşti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin proje uyguladıklarını ve 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini bildirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin ilk sulama projelerinden birinin Eskişehir'de başlatıldığını, süreç içinde farklı alanlarda değişik yatırımlarla tarım sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösterildiğini söyledi.

İlin sadece bitkisel üretim anlamında değil gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvancılık bakımından da oldukça önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "IPARD III projesinin Eskişehir'imizdeki tarımsal hareketliliği, gelişmişliği daha iyi bir noktaya taşıyacağına inancım tam. Bütün ricam ve beklentim, bol proje hazırlanması. Bu proje kapsamında tabii ki bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar bu kapsama dahil edilecek." dedi.

TKDK Başkanı Antalyalı ise kurum olarak 2011'den bugüne kadar uygulanan Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi IPARD programıyla kırsal kalkınmadaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

"Bugüne kadar yaklaşık 25 bin proje uyguladık. 3,5 milyar avroluk da yatırım gerçekleşti." ifadesini kullanan Antalyalı, IPARD'ın Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş finansmanla uyguladığını anımsattı.

Programın kapsamının, 27 Mart 2024 tarihli AB onayıyla 42 ilden 81 ile çıkarıldığını anlatan Antalyalı, şöyle devam etti:

"IPARD programı ile ülke genelinde dengeli bir kalkınma sürecini yürütmeyi planlıyoruz. Bölgesel gelişmişlik farklarını inşallah azaltacağız. Özellikle ülkemizde tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması için önemli bir araç, kırsal kalkınma programı. Tarımsal işletmelerimizin de AB standartlarına uyumu açısından son derece önemli. Gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre bizim için çok önemli kriterler. Dolayısıyla biz bunları sağlayarak inşallah ülkemizdeki işletmelerin rekabet gücünü daha yüksek işletmeler haline gelmesini hedefliyoruz.

IPARD I programında Türkiye'ye aktarılan kaynakların yüzde 99,4'ünü kullandık. Bütün bileşenler arasında birinci konumdayız. Tüm aday ülkeler arasında da en yüksek fon kullanan ülke olduğumuzu ifade etmek isterim. Ülkemize yurt dışından aktarılan kaynakların tamamı siz değerli çiftçi kardeşlerimizin, üretici kardeşlerimizin hizmetine sunulmuş bulunmakta. Sadece bir hibe programı uygulamıyoruz, istihdamı da artırıyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlıyoruz. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendiriyoruz."

Kadınlar ve gençlere yönelik destekler

Antalyalı, IPARD III kapsamında yeni destekler vermeye başladıklarını, özellikle yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği, tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini belirtti.

Bu desteğin daha önce sadece iç sularda olduğuna değinen Antalyalı, şunları kaydetti:

"Kırsal altyapı tedbirini destekliyoruz. Yüzde 100 özellikle belediyelerimize, mahalli idarelerimize destek vereceğiz. Altyapı, yenilenebilir enerji yatırımları, internet gibi pek çok desteklerimiz oluyor, olacak. Biz bu destekleri verirken tabii ki kadınlarımızı ve gençlerimizi bu işin merkezine alıyoruz. Çünkü hanımefendiler olmadan kırsalda bir hayat yok. Biz bunun farkındayız. Genç kardeşlerimiz olmadan da bu işin sürdürülebilirliğin olması mümkün değil. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerin yüzde 67'si özellikle genç kardeşlerimize gitti. Yüzde 30'un üzerinde de hanımefendiler. Normalde Türkiye'deki işletme sahipliği oranına baktığımız zaman yüzde 12'lerdeyken bizim hibe desteklerimizin yüzde 30'un üzerinde hanımefendi yatırımcılarımız var. 6 bin 500 hanımefendi yatırımcımız var. 33 bin hanımefendiye de bizim yatırımlarımızla iş imkanı sağladığımızı ifade etmek isterim."

Antalyalı, bu yıl IPARD III kapsamında toplam 248 milyon avroluk hibe programı açıkladıklarını anımsattı.

Kaynakları daha fazla artırarak Türkiye genelinde 300 milyon avroya yakın değere sahip projeyi bu sene imzalamayı hedeflediklerini aktaran Antalyalı, "Birinci çağrımız, özellikle gıda sanayine yönelik işletmelerdi. Süt ve süt ürünü üreten işletmeler. Et ve et ürünü üreten işletmeler, kesimhaneler, parçalama tesisleri, soğuk hava depoları, meyve sebze işleme tesisleri ki burada Eskişehir'imizden tam 180 milyon liralık proje aldık. Değerlendirme sürecimiz şu anda devam ediyor. İnşallah eylül ayı içinde bu yatırımları sonuçlandırarak kamuoyuna açıklayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han ile Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün de konuştuğu programda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Gökhan Çengel tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya, Eskişehirli üreticiler, ziraat odalarının temsilcileriyle tarım sektörünün diğer ilgilileri katıldı.