Denizli'de Titanyum Yatırımı İçin İstişare Toplantısı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Hizmet Binasında gerçekleştirilen "Denizli Titanyum Yatırım Gündemi İstişare Toplantısı"nda, kentte hayata geçirilmesi değerlendirilen titanyum üretim tesisine yönelik fizibilite çalışmaları sanayicilerle paylaşıldı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DSO Yüksek İstişare Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda, titanyumun medikal, otomotiv, havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kullanım alanlarının yanı sıra Denizli'de geliştirilebilecek yatırım modeli, sanayicilerin sürece sunabileceği katkılar ve oluşturulabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Kasapoğlu: "Zorlu döneme rağmen yatırım iradesini korumalıyız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayinin üretim, yatırım ve istihdam açısından zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, mevcut ekonomik şartların etkisinin reel sektörde yoğun biçimde hissedildiğine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Bugün sanayicimiz kendi şirketinde üretimini, istihdamını ve yatırım gücünü korumak için ciddi bir mücadele veriyor. Ancak hiçbir zorluk ya da rahatlık sonsuz değil. İçinde bulunduğumuz dönemin de kalıcı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de yatırım ve üretim ortamının yeniden iyileşeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bugünün sorunlarıyla mücadele ederken geleceğin yatırım alanlarını da bugünden konuşmak ve hazırlığımızı yapmak zorundayız. Titanyum yatırımına da bu anlayışla yaklaşıyoruz." dedi.

Denizli'nin üretim birikimi yeni yatırımlara güç verecek

Yeni bir yatırım fikriyle yola çıkmalarındaki temel motivasyonun Denizli'nin yıllar içerisinde oluşturduğu üretim birikimi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, kentin sanayi ve ihracatta Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını söyledi. Denizli'nin girişimci yapısına ve birlikte iş yapma kültürüne dikkat çeken Kasapoğlu, "Denizli'nin yüzyılları aşan girişimci ruhu ve üretim kabiliyeti bize bu konuda cesaret veriyor. Sermaye ölçeğimiz İstanbul ve Ankara gibi büyük merkezlerden farklı olabilir ancak birlikte iş yapabilme gücümüz yüksek. Sanayicilerimizin bilgi birikimini, tecrübesini ve sermayesini ortak bir hedef etrafında buluşturabilirsek Denizli ölçeğinde çok daha büyük yatırımları hayata geçirebiliriz." diye konuştu.

Yeni yatırım modeli için farklı üretim alanları incelendi

Yatırım kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Kayseri, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep gibi güçlü sanayi merkezlerindeki tesisleri ve üretim modellerini incelediklerini belirtti. Montaj ve talaşlı imalat dahil olmak üzere Denizli'nin üretim kabiliyetleriyle örtüşebilecek alanlar üzerinde çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, bu süreçte Prof. Dr. Mahmut Akşit ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve yapılan incelemelerin ardından titanyum üretiminin öne çıkan alanlardan biri haline geldiğini kaydetti. Titanyumun geniş kullanım alanının Denizli'de kurulacak bir tesisin farklı sektörlerle üretim ilişkisi geliştirmesine imkan sağlayacağını ifade eden Kasapoğlu, Er-Bakır'ın zaman içerisinde kablo sektörünün gelişimine sunduğu katkıyı ve tekstildeki güçlü yapıyı örnek göstererek bu projenin de kentte yeni bir üretim ekosistemi ile yan sanayilerin gelişmesini destekleyeceğini söyledi.

Yatırımın fizibilitesi sanayicilerle paylaşıldı

Konuşmaların ardından Savunma Sanayii Ortak Girişim Komisyonu Üyesi Celil Kılınç, titanyum yatırımına yönelik teknik ve fizibilite sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından toplantı, projenin ortaklık yapısı, üretim modeli, yatırım süreci ve firmalar arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığı, Başkan Selim Kasapoğlu ve Celil Kılınç'ın sanayicilerin sorularını yanıtladığı karşılıklı istişare bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı