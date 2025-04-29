TİSAŞ, Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Yetişmiş Personel Temin Edecek

Trabzon Silah Sanayii A.Ş. (TİSAŞ) ihtiyacı olan yetişmiş personelleri Doğu Karadeniz bölgesinden karşılamayı amaçlıyor.

32 yıldır Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük savunma sanayi kuruluşu olarak ülkemize ve bölgemize katkı vererek katma değer üreten TİSAŞ, bu misyonun gereği olarak da bölgesel anlamda uzman işgücü altyapısına her fırsatta destek veriyor.

65'ten fazla ülkeye silah ihracatı yapıyor

TİSAŞ Yurtiçi Satış Müdürü Kadri Cemil Uyanık, TİSAŞ'ın kurulduğu ilk yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerine ve iç pazara silah üretirken bugün yurt dışında başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 65'ten fazla ülkeye silah ihraç eden önemli bir savunma sanayii şirketi haline geldiğini hatırlattı.

Savunma sanayi alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek AR-GE çalışmalarıyla beraber yenilikçi ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik ürünler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Uyanık, bunları yaparken istihdama da büyük katkı sunduklarını söyledi.

"Savunma Sanayii anlamında Doğu Karadeniz'in en büyük üretim tesisiyiz"

"Savunma sanayii anlamında Doğu Karadeniz'in en büyük üretim tesisiyiz" diyen TİSAŞ Yurtiçi Satış Müdürü Kadri Cemil Uyanık, ihtiyaçları olan yetişmiş personelleri Doğu Karadeniz bölgesinden karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Giresun Üniversitesi bünyesinde organize edilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na (DOKKAF 2025) katıldıklarını ifade eden Uyanık, "Söz konusu organizasyona katılım ve destek sağlayarak hem bölge insanının hem de bölgede eğitim gören öğrencilerin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İnsan Kaynakları, AR-GE ve satış birimlerinden yetkilileri ve kendi alanında en yeni ürünleri ile fuar alanında hazır bulunan TİSAŞ, öğrencilerimizin, sivil vatandaşlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmış, özellikle öğrencilerimizin, kariyer fırsatlarını değerlendirmeleri için iyi bir seçenek olduğunu göstermiştir. İş imkanları, staj imkanları ve bilimsel çalışmalar anlamında öğrencilerden gelen bütün başvuru ve talepler, TİSAŞ yetkililerince tek tek ele alınmış ve kaydedilmiştir. Her platformda genç, uzman ve eğitimli işgücü kaynaklarına destek verdiği bilinen TİSAŞ, DOKKAF 2025 etkinliğinde, sivil ziyaretçilere de, kolluk kuvvetlerinden ziyaretçilerine de aynı ölçüde hizmet etmiş, talep, ihtiyaç, öneri ve eleştirileri de kaydetmiştir. Savunma sanayi alanında sürekli yeni projeler geliştiren TİSAŞ, ihtiyacı olan yetişmiş personelleri bölgemizden karşılamayı amaçlamaktadır ve bu hedef doğrultusunda bundan sonraki benzer etkinliklerde de kendini ifade etmeye devam edecektir" dedi. - TRABZON