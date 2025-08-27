TİM, İstanbul Kalkınma Ajansından 40 Milyon Lira Destek Almaya Hak Kazandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklarıyla birlikte hazırladığı 3 projeyle İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) yaklaşık 40 milyon lira destek almaya hak kazandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, projeleriyle sektörlerin ikiz dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Türkiye İhracatçılar Meclisi, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların dönüşümü için birçok çalışmaya imza atıyor.

Bu kapsamda TİM'in ortaklarıyla birlikte hazırladığı 3 proje, İstanbul Kalkınma Ajansının 2025 yılı Mali Destek Programlarından (MDP) yaklaşık 40 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunun altını çizerek bu bilinçten hareketle Türkiye'yi en çok ihracat yapan ülkeler liginde ilk 10 arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Gültepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefe ulaşabilmemizin yolu yüksek teknolojiden, AR-GE'den, inovasyondan, markalaşmadan geçiyor. Bütün bunlara ilave olarak ikiz dönüşüm olarak adlandırdığımız dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü de tüm sektörlerimiz için fırsata dönüştürmek durumundayız. Özellikle toplam ihracatımızın yüzde 42'sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği (AB) pazarında mevcut payımızı korumak ve daha avantajlı konuma geçebilmemiz için ikiz dönüşümde çok hızlı yol almamız gerekiyor."

"Yapay Zeka ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu projesi için 12,2 milyon liralık destek alacağız"

TİM olarak 4 yıl önce sürdürülebilirlik eylem planlarını açıkladıklarını hatırlatan Gültepe, "Ayrıca ECOTİM programımız ve GREENTİM platformumuz başta olmak üzere ikiz dönüşüm konusunda özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza destek oluyoruz. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programında TÜBİTAK'ın çözüm ortağıyız. Bütün bu çalışmalara ilave olarak ilk defa İstanbul Kalkınma Ajansı projesi yapacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, İSTKA'nın 2025 yılı Mali Destek Programları kapsamında ortaklarıyla birlikte hak kazandıkları 3 projeleri ilişkin şu bilgileri verdi:

"Liderliğini yaptığımız ve İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile yürüteceğimiz Yapay Zeka ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu projesi için 12,2 milyon liralık destek alacağız. İHKİB'in liderliğindeki Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm projemiz için de İSTKA 13,1 milyon liralık destek sağlayacak. İkiz dönüşüm odaklı her iki projeyle hazır giyim sektörümüzün rekabet gücünü artıracağız. İkiz Dönüşüm Yoluyla Endüstriyel Dekarbonizasyon (IDec-TT) projesini ise Yeditepe Üniversitesi ile yürüteceğiz. İSTKA'dan 11,9 milyon lira destek alacağımız proje ile demir, çelik ve çimento sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız."

Her üç projede bütçenin yüzde 90'ının İSTKA tarafından sağlanacağını belirten Gültepe, ilerleyen süreçte yeni işbirlikleri ve projelerle dönüşüme liderlik etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.