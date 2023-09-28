TİM Başkanı Mustafa Gültepe: "Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tüm çalışmalarını Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla yaptıklarını belirterek, "2026 bu hedef doğrultusunda ilk ciddi sınavımız olacak. Orta Vadeli Program'da 2026 için 302 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Ben bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi, hatta geçeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yatak makine ve yatak yan sanayi sektörünün öncü markalarının bir araya geleceği IBIA Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açtı.

Ulusal ve uluslararası yatak yan sanayinin temel taşlarını bir araya getiren fuarda, bu yıl sürdürülebilir sanayi ürünleri sergileniyor.

Güneş panelleri sayesinde yüzde 100 yeşil enerji ile üretilen temiz yapıştırıcılar ve ürünler fuarda yerini aldı. Birbirinden farklı bitkilerin özlerinden elde edilen yatak kılıflarının sergilendiği IBIA Expo'da, daha önce dünyada üretimi yapılmamış ürünler de sergileniyor.

Isırgan otunun faydaları göz önüne alınarak üretilen ısı düzeyini koruyan yatak kılıfı ile keten tohumu yağının kullanımı sayesinde yatak kumaşının hijyenik olmasını sağlayan doğal özlerden üretilen yatak kılıfları fuarın en çok tercih edilen ürünlerinden oldu.

Nane özleri ile üretilen uyku anında ferahlık hissi sunan ve gül proteini içeriği ile rahat bir uyku süreci geçirmeyi hedefleyen yatak kılıfları da bu yıl ilk defa fuarda yer aldı.

Aynı zamanda dünyada ilk defa mikroalglerden üretilen üst düzey nem özelliği ile çabuk kuruma özelliğini bir arada bulunduran, ayrıca su itici özelliği ile yüksek konfor imkanı sunan yatak kılıfları da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Doğal özlerden elde edilen kumaşların bir diğer özelliği geç tutuşurluğu ile de ev konforunun bitkilerle harmanlanması ziyaretçilerle buluştu.

Alerjik bünyelerin sağlıklı ve kaliteli bir uyku geçirmesi için geliştirilen, uyku kalitesini arttırmaya yönelik doğal içeriklerle üretilen yatak kumaşları fuarın gözdesi oluyor. IBIA Expo 2023'te yatak üretimine dair tüm ürünler eksiksiz yer alırken, yatırım yapacakların birinci adresi makine firmaları oluyor. Sıcak yaz günlerine çözüm olarak geliştirilen serinletici yatak yüzü kumaşları fuarın en çok talep gören ürünleri arasında bulunuyor.

"Yatak ihracatında ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Mustafa Gültepe, alt sektörleriyle birlikte dünyada 40 milyar dolarlık hacmi olan yatak sektörünün her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, Türkiye'nin bu alanda marka ülkeler arasında öne çıktığını söyledi.

Gültepe, "Yatak ihracatında 7'nci, üretimde 14'üncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde yıllık 8 milyona yakın yatak üretiyoruz. Bu çok ciddi bir rakam olmakla birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Biz küresel pastadan aldığımız payı daha da artırarak, yatak ihracatında ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatak ve yan sanayinin dinamik bir sektör olduğunu aktaran Gültepe, bu anlamda ürünlerin küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için inovasyondan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Gültepe, "Mevcut beklentileri karşılamanın ötesinde, inovatif ürünlerle tüketicilere yeni alternatifler sunabilmeliyiz." diyerek, bunun başarıldığı zaman trend belirleyici ülke konumuna gelineceğine, yatak ve yatak yan sanayisi ile tüm sektörlerden beklentilerinin bu yönde olduğunu anlattı.

Gültepe, teknolojinin ve tasarımın imkanlarını kullanmak, ürettiklerine değer katmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu ülkenin potansiyeli var. Birçok sektörde marka ülkeyiz. Küresel ticaretteki değişim ve dönüşüm sürecini iyi değerlendirebilirsek ihracatta yeni bir hamle yakalayabiliriz." dedi.

"Çalışmalarımızı Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla yapıyoruz"

Gültepe, bu yıl 255 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşılacağına işaret ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni bir rekorla tamamlamak için tüm imkanları kullanıyoruz. Biz olaya uzun vadeli bakıyoruz. Tüm çalışmalarımızı Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla yapıyoruz. 2026 bu hedef doğrultusunda ilk ciddi sınavımız olacak. Biliyorsunuz Orta Vadeli Program'da 2026 için 302 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Ben bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi, hatta geçeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hem ürün çeşitliliğini artırmak hem de alternatif pazarlar bulmak durumunda olduklarını aktaran Gültepe, fuarları etkin bir tanıtım ve pazarlama kanalı olarak kullandıklarını belirtti.

Gültepe, "Bu yıl Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle ticaret heyetlerine ağırlık verdik. Birkaç gün önce Venezuela'ya bir heyet düzenledik. 2 Ekim'de Katar'a bir heyetimiz olacak. Yılı toplamda 100 ticaret heyeti ile tamamlayacağız. Ayrıca alım heyetlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Geçen yıl ilk fuarda 100 ülkeden 35 bin alıcıyı bir araya getirmeyi başarmıştık. Bu yıl katılım inşallah daha da yükselecek." dedi.

"Üretimde en avantajlı tedarik merkezlerinden biriyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca da bugün yatak üretim endüstrisini temsil eden üretici ve tedarikçi firmalar ile bir arada olduklarını, birlikte daha da güçlenmek için yan yana bulunduklarını aktardı.

Eyyüpkoca, "Bundan 40 yıl önce Türkiye bir tarım ülkesiydi, bugünse yurt dışına sattığımız malların yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Ürün çeşitliliğine baktığımızda Avrupa 7'ncisiyiz. Bugün de küresel üretimin, finansın ve iktisadi gelişme dinamiklerinin tam ortasındayız. Üretimde en avantajlı tedarik merkezlerinden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de yatak yan sanayinin kumaş, yatak fermuarı ve kılıfı ile yorgan gibi birçok ev tekstili ve diğer tekstil ürünlerini içeren geniş bir sektör olduğunu ifade etti.

Öksüz, "Biz de tekstil sektörü olarak, Türkiye ekonomisinin ancak üretimle, ihracatla, yatırımla kalkınacağını biliyoruz. Bu çerçevede daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Tam entegrasyona sahip olan sektörümüz bugün açılışını yaptığımız fuarımız gibi fuarlarla kendini daha da geliştirecek, küresel fuarlar takviminde yerini alacaktır. Hedefimiz ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmak. Türkiye markasını küresel ölçekte tanıtmak ortak gayemiz." şeklinde konuştu.

"İstanbul'u yatak üreticilerinin ticaret merkezi yapmaya kararlıyız"

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler de yatak yan sanayi olarak, 25 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar üretim kapasiteleri ile yaklaşık 150 ülkeye, 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Güler, "IBIA Expo 2023 Fuarı'nın 20 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 200 yerli ve yabancı katılımcısı ile Amerika'dan Hindistan'a, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir kitleden, 100'den fazla ülkeden 35 bin civarında sektörel profesyoneli ağırlamaya hazır. Bugün açılışını yaptığımız fuarda katılımcılar yeni teknolojik ürünlerini sergileyerek, ürünlerini daha iyi tanıtma fırsatı bulacak. Bu inanç ve azimli çalışmalarımızla Türkiye'yi inovatif ve teknolojik ürünlerin yanı sıra jeopolitik konumu, vize ve seyahat kolaylıkları ile İstanbul'u yatak üreticilerinin ticaret merkezi yapmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da bu yıl uluslararası unvana kavuşan IBIA fuarının, bundan böyle uluslararası fuar takvimlerinde bu coğrafyanın konusundaki ilk ve tek en önemli fuarı olma özelliğine bu yıl sahip olduğunu aktardı.