TİM Başkanı: Hazır giyimde 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonda 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandıklarını belirterek, tasarım rüzgarını da arkalarına alarak yenilikçi, yaratıcı, rekabet gücü yüksek bir moda endüstrisi inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonda 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandıklarını belirterek, "Bu hedef doğrultusunda, tasarım rüzgarını da arkamıza alarak yenilikçi, yaratıcı, rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından düzenlenen 31'inci Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da moda tasarımı alanında kariyerine yön vermek isteyen genç tasarımcıları sektörün ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturdu.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen TİM ve İHKİB Başkanı Gültepe, 2022'de 21 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Gültepe, hazır giyim sektörünün Türkiye'de kalkınmanın ve ihracatın öncülüğünü üstlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin moda endüstrisinde küresel bir oyuncu olduğunu belirten Gültepe, "Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Yıllık 21 milyar dolarlık ihracat yapıyor, ülkemize net 19 milyar dolar döviz kazandırıyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Moda markalarımızın 100'ü aşkın ülkede iki binden fazla mağazası bulunuyor. Gittikleri ülkede pazar lideri olan hazır giyim markalarımız var. Bu başarının arkasında büyük bir emek, özveri, akıl, fikir ve 'geleceği dünden kurgulama' vizyonu yatıyor. İHKİB, işte bu vizyonla 31 yıl önce KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nı sektörümüze ve ülkemize kazandırdı.

1992'de çıktığımız bu yolculukta büyük mesafe kat ettik. KOZA ile Türkiye'nin en etkileyici moda arşivini oluşturduk. Moda endüstrimizin en başarılı tasarımcılarının neredeyse tamamı KOZA'dan çıktı. KOZA'nın sektörle buluşturduğu yüzlerce tasarımcı yenilikçi, fark yaratan koleksiyonlarıyla ihracatımıza değer katmaya devam ediyorlar."

"Gelecekte tasarımın önemi daha da artacak"

Mustafa Gültepe, moda endüstrisinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğini ifade ederek, küresel moda endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

Süreci fırsata çevirebilmek için "Şık Bir Gelecek" mottosuyla güncelledikleri stratejileriyle 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandıklarını aktaran Gültepe, "Bu hedef doğrultusunda, tasarım rüzgarını da arkamıza alarak yenilikçi, yaratıcı, rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz.

Sürdürülebilir üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde sektörü küresel pazarlarda yeniden konumlandırıyoruz. Elbette bu süreçte tasarımın önemi daha da artacak. Dolayısıyla tasarımcılarımıza daha çok iş düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda koleksiyonları sergilenen 10 finalist arasından birinciliği Muhammed İloğlu kazandı. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve KOZA Genç Moda Tasarımcıları Çalışma Grubu Başkanı Nejdet Ayaydın başkanlığındaki jüri tarafından yapılan değerlendirmede Damla Çarkçı ikinci, Elara Esmer ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisine 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verildi.