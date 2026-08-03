Temmuzda 47 ilin ihracatı arttı, 1108 firma ilk kez ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuzda 47 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "1108 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 166 milyon doları aştı." dedi.

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Gültepe, ihracatta yılın ikinci yarısına artışla başladıklarını, temmuzda bugüne kadarki en yüksek ikinci aylık ihracatın gerçekleştiğini kaydetti.

Her artışın ihracatçıları motive ettiğini dile getiren Gültepe, "Her artış, daha yüksek hedeflere ulaşma azmimizi güçlendiriyor. Ama bir gerçeği de unutmuyoruz. İhracatta elde ettiğimiz sınırlı artışlar, işlerin yolunda gittiğini göstermiyor. Üç yıldır yüksek maliyet sorunuyla mücadele ediyoruz. Birçok sektörümüzün rekabetçiliği zayıfladı." açıklamalarında bulundu.

Gültepe, temmuz ayı ihracatında artış olsa da ilk kez ihracat yapan firma sayısının azaldığını, ihracatı tüm sektörlere ve tabana yayamadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın düştüğünü söyleyen Gültepe, "Sanayimiz üç yıldır gittikçe güç kaybediyor. Erken sanayisizleşme riski büyüyor. Böyle bir dönemde uygun maliyetle finansmana erişimde de zorlanıyoruz. Reeskont kredisinde limit 5 milyar liraya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ancak bu kredilerde çok büyük yığılma var. Piyasadan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 45-50'den başlıyor. Dolayısıyla ihracatçı daha uygun maliyetli kredi kullanmak için reeskont kredilerini kullanmak istiyor." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin süresinin 6 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Aralık 2025'ten sonra en yüksek ikinci aylık ihracat hacmimize ulaştık"

Gültepe, temmuzda 25,6 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Aralık 2025'ten sonra en yüksek ikinci aylık ihracat hacmimize ulaştık." dedi.

7 aylık ihracatın 161,6 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Gültepe, 12 aylık ihracatın 279 milyar dolara yaklaştığını, hem 7 aylık hem de 12 aylık ihracatta yüzde 3,4 artıda olduklarını belirtti.

Temmuzda 19 sektörün ihracatı artarken, 7'sinde düşüş yaşandığını kaydeden Gültepe, "İlk 5 sektöre baktığımızda, otomotiv sektörümüz 3,6 milyar dolarla birinci, kimya sektörümüz 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörümüz 1,8 milyar dolarla üçüncü, hazır giyim ve konfeksiyon 1,58 milyar dolarla dördüncü ve uzun zamandan sonra ilk kez demir ve demir dışı metaller sektörümüz ise 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ilk beşte yer aldı." bilgilerini verdi.

Gültepe, otomotiv ve kimya sektörünün temmuzda da yine ilk iki sırayı paylaştığını belirterek, söz konusu iki sektörü ihracatta lokomotif güç olarak tanımladı ve temmuz ayında bu sektörlerin daraldığını gördüklerini kaydetti.

Otomotiv sektörünün yüzde 6,5, kimya sektörünün ise yüzde 11,4 gerilediğini ifade eden Gültepe, "Temmuzda ihracatı en fazla artış gösteren ilk üç sektörümüz, yüzde 144 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 18,4 ile demir ve demir dışı metaller ve yüzde 15,4 ile elektrik ve elektronik oldu. Bu üç sektördeki toplam ihracat artışı 633 milyon dolar oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Temmuzda 1108 firmamız ilk kez ihracat yaptı"

TİM Başkanı Gültepe, temmuzda 47 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "1108 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 166 milyon doları aştı. Parite hazirandan sonra temmuz ayında da ihracatımızı negatif etkiledi. Yaklaşık 290 milyon dolarlık parite kaynaklı kayıp yaşadık." dedi.

İhracatta yaşanan zorlukların sadece maliyetlerle sınırlı olmadığına işaret eden Gültepe, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre küresel ticarete müdahalelerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, IMF ile Dünya Bankasının birlikte açıkladığı Ticaret Politikası Aktivite Endeksi'nin tarihi zirvede olduğunu kaydetti.

Gültepe, benzeri görülmemiş bir korumacılık dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, "Dünya hızla serbest ticaretten uzaklaşıyor. ABD'nin geçen hafta açıkladığı tarifelerden de görüleceği üzere gümrük duvarları her geçen gün daha da yükseliyor. Biz tüm zorluklara rağmen, üretmeye, ihracat yapmaya, firmalarımız için yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Temmuz ayında TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 2 ticaret heyeti, 17 fuar katılımı ve 1 UR-GE faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Gültepe, bu ay Brezilya, Polonya ve Suriye'de heyetler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA