TİM Başkanı hayat pahalılığını özetledi: "Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkan Vekili ve Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile beraber Kayseri'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gültepe,tekstil sektöründe talebin düştüğünü, Türkiye'nin çok pahalı olmasından kaynaklı olarak siparişlerin Türkiye'de kalmadığını ifade etti. Gültepe, "Şu anda Türkiye, uzak rakiplerinden yüzde 40-50 daha pahalı. Türkiye'de bu kur politikası değişmediği sürece sanayiciliğin ayakta kalma şansı yok. İnsanlar Mısır'a gittiler. Müşterileri de oraya yönlendiriyor. Herkes küçülüyor. Yazık değil mi bu sanayiye? Bu sanayi 30 milyar dolar yapıyor. Ülkeye 30 milyar dolar kazandırıyoruz. Bunun 20 milyar doları net döviz girdisi. Dünyada sektörel bazda ihracat yapan ülkelerin senden ucuzluğu yüzde 40-50. Bir yılda kurdaki artış yüzde 25. Benim maliyetimdeki artış yüzde 110.

Sanki bu şekilde yaparak düşen düşsün, kalan kalır, giden gider... Yapacaksa bir anda olsun. Bu şekilde devam etmemeli. Ülkemizde olan makas seviyesi çok farklı. Ülkemizde ihracatçı kazanayım derdinde değil, yaşamanın derdinde. Bütün sektörler küçülüyor, sanayi küçülüyor. O aşağı doğru inmeyi çok görmeden sanayicinin işi zor" şeklinde konuştu.

Basın mensubundan bir gazeteci, "Mehmet Şimşek'in politikalarından memnun musunuz?" sorusu üzerine şu şekilde cevap verdi:

"Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye'de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz"

Doların 33 lira olması ile 37 lira olması arasında hiçbir fark olmadığını ifade eden Gültepe, "Yap 37 (lira)" dedi.

SANAYİDE ÜRETİME DESTEK YOK

Mısır'ın hazır giyim ihracat liderinin bir Türk şirketi olduğunu ifade eden Gültepe, sanayiciyi çok destekleyici spesifik bir şey olmadığını, sanayide üretimi destekleyen bir şey bulunmadığını söyledi.

KONKORDATO ARTACAK

Konkordato ilan edenlerin sayısının artacağını savunan Gültepe, ucuza alınan kredilerin süresinin dolduğunu, pahalıya alınan kredilerin süresinin başladığını ifade etti.

Türk Ticaret Bankası'nın ne zaman faaliyete başlayacağına ilişkin soru üzerine Gültepe, ekim ayı gibi faaliyete başlayacak yapının oluşmaya başladığını, kadronun tamamlanmak üzere olduğunu, bankanın yatırım ve projeleri destekleyeceğini anlattı.

Gültepe, "İhracatçılar olarak 2025'ten umutlu musunuz?" sorusuna, "Umuyorum ki daha iyi olur. Geleceğe umutla bakmak istiyorum ama para politikası bu şekilde gittiği sürece çok daha zorlanacağımızı ve zorlu olacağını söyleyebilirim. Bir yerde bir şey olması lazım. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. Nefes problemi var. Firmaların nefes problemi var, nefes alamıyor. Krediyle ilgili değil. İşletme çalışamıyor" karşılığını verdi.