TİKA, Kuzey Makedonya'daki çilek yetiştiricilerine tarım ekipmanı ve fide desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da çilek yetiştiricilerine tarım ekipmanı ve fide desteği sağladı. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile 20 aileye çilek yetiştiriciliği için gerekli ekipmanlar ve çilek fideleri dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'daki çilek yetiştiricilerine tarım ekipmanı ve fide desteği verildi.

Kuzey Makedonya'da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı Çilek Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, 20 aileye, çilek yetiştiriciliği için gerekli tarım ekipmanları ve çilek fidesi desteği sağlandı.

Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Negotin şehrinin Timyanik köyündeki törene, TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak ve projeden yararlanacak aileler katıldı.

Bayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA olarak 2005'ten bu yana Kuzey Makedonya'da proje ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İnsan odaklı bir yaklaşımla eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya insanın olduğu her alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Bayrak, "Özellikle nitelikli gıda üretiminin artırılması, işsizliğin azaltılması, aile işletmelerinin ekonomik gelirlerinin artırılarak kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık sektöründe projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu düşünceyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bugüne kadar tarım ve hayvancılık sektöründe 21 projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Bayrak, farklı etnik grupları da dahil edecek şekilde 80 farklı belediyede seracılık, arıcılık, pirinç üretimi gibi projeler uyguladıklarını aktararak, çilek yetiştiriciliği projesine 2021'de 20 aileyle başladıklarını anımsattı.

Projenin başarıya ulaşmasıyla 2023'te de bu projeye destek verdiklerini belirten Bayrak, "Türkiye'den getirdiğimiz sertifikalı ve verimi yüksek 100 bin adet 'albion' ve 'rubigen' cinsi çilek fidemizi bugün Radoviş, Konçe, Demir Kapı, Negotin, Gradsko ve Resne belediyelerinden belirlediğimiz 20 aileye dağıtıyoruz." dedi.

Bayrak, üretim aşamasında ihtiyaç duyulan damlama-sulama sistemi, malç naylonu ve organik gübre gibi ekipmanları da teslim ettiklerini kaydederek, böylece çiftçi ailelerin bulundukları bölgelerde kalmalarını ve kırsal kalkınmanın sağlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Projeden yararlanan aileler, TİKA'ya teşekkürlerini sunarak, projeden verim almayı ümit ettiklerini söyledi.