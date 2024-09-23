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Buğday karşılığı SİHA mı sattık? Bakanlık o iddialara cevap verdi

Buğday karşılığı SİHA mı sattık? Bakanlık o iddialara cevap verdi
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Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemesini buğday olarak yaptığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu tür iddiaların Türkiye'nin savunma sektöründeki ihracatını gölgelemeye yönelik kasıtlı girişimler olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve Siha'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı iddialarının tamamen yalan olduğunun bildirdi.

YÜZDE 130 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

Bakanlıktan, söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan ' Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve Siha'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır" ifadesi kullanıldı. Türkiye'ye buğday ithalatında çiftçileri korumak amacıyla halihazırda yüzde 130 gümrük vergisi uygulandığına işaret edilen açıklamada, diğer taraftan, dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday ithalatının da yerli buğday üretimi göz önünde bulundurularak 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu vurgulandı.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ İHRACATI GÖLGELEMEYE YÖNELİK KASITLI BİR GİRİŞİM

Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediğinin, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileriyle sabit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 20 Eylül'de yapmış olduğu açıklamayla bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin, ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Politika Ekonomi Türkiye Ukrayna Tarım SİHA

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Yorumlar (4)

F B:

Dezenformasyon kurumu yalanladiysa kesinlikle dogrudur..

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17
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

VARSA YOKSA DAMADIN ŞİRKETİ BU NASIL İŞ ARKADAŞ OYSA DEVLETİN ÜRETTİĞİ AKSUNGR BUNLARIN SİHALARINDAN 4 KAT PAHALI 3 KAT DAHA UCUZ!

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Tarık Avsar:

Daha neler duyacağız

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Hasan Turk:

Ukraynadan gelen urunler binlerce litre votka altin bugday kagit tomruk.bunlara bakmayin neyi kabul ettilerki.

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