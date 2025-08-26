Ticaret Bakanlığı, Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor

TİCARET Bakanlığı market ürünlerinde ürün güvenliği, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şişli'deki market ürünleri satan iş yerlerini denetledi. Denetimlere katılan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Biz bu süreçte bugün yaptığımız gibi fiyat etiketi açısından 8 ayda 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ayrı ürünü inceledik. Bu incelemelerimiz sonucunda da 66 bin 223 adet yönetmenliğe aykırı durum tespit ettik. Bunlara da her birine 3 bin 166 lira, toplamda da 209 milyon 662 bin 18 liranın üzerinde idari işlem yaptık" dedi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından tüketicinin beslenme, sağlıklı yaşama, korunma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ile hizmetlerin, haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri sürüyor. Bu kapsamda ekipler, İstanbul'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi.

'45 BİN 615 ÜRÜNE YÖNELİK HAKSIZ FİYAT TUTANAĞI TUTTUK'

Denetimler hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları temel malzemeler ve ürünlerle ilgili, onların teminiyle ilgili, onlara rahat ulaşılmasıyla ilgili kanunların ve mevzuatın bize verdiği yetkiler ölçüsünde denetimlerimize devam ediyoruz. Biz İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde de özellikle gıda üzerine denetimlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Bugün burada biz hem fiyat etiketlerini kontrol ettik. Burada fiyat etiketinden kastettiğimiz vatandaş bir ürün almak istediği zaman ürün üzerindeki etikete baktığında o ürünün fiyatını ne zaman değiştiğini rahatlıkla görebilmesi lazım. Etiketin vatandaş tarafından rahat okunabilir bir şekilde olması lazım. Yerli ürün ise logosunun olması lazım. Gramaj bilgilerinin üzerinde olması lazım. Bu fiyat etiketinin dışında bir de ürünün fiyatının makul olup olmadığı burada çeşitli örnekleri içeride birlikte gördük. Yarım kilo 750 gram fiyat farklılıkları var. Ambalaj farkları var. İndirimli satışlar var. İndirimli satışlarda da mutlaka bir önceki fiyatın etiketinin üzerinde olması lazım. Vatandaş bir ürünü indirimli alıyor ise orada indirim yazıyor ise indirimden önceki fiyatın da etikette görünüyor olması lazım. Bu noktada biz İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak 8 ay boyunca dün akşam itibariyle aldığımız rakamlar İstanbul'da 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürüne yönelik haksız fiyat tutanağı tutmuşuz. Bunların fiyatlarında bir şüphe duymuşuz. Faturalarını istemişiz, istemeye de devam ediyoruz. Bu incelemelerimizin sonucunda da yaklaşık bin 550'ye yakın dosyayı da haksız fiyat olduğuna kanaat getirdiğimiz dosyayı da bakanlığımızın haksız fiyatı değerlendirme kuruluna gönderdik" dedi.

'66 BİN 223 ADET YÖNETMENLİĞE AYKIRI DURUM TESPİT ETTİK'

Değerlendirme kurumunun 13 üyeden oluştuğunu belirten Menteşe, "Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki değerlendirme kurumumuz 13 üyeden oluşmakta. Bunların başta bakanlığımız olmak üzere resmi kurumlar olduğu gibi TOBB, TESK temsilcileri var. Tüketici derneklerinin temsilcileri var. Perakende temsilcileri var. Yaklaşık 13 üyeden oluşan bir kurul. Buradaki bizim gönderdiğimiz raporlar da bağımsız kurulca değerlendiriliyor ve ona göre de idari işlemler gerçekleştiriliyor. Bunların dışında biz bu süreçte bugün yaptığımız gibi fiyat etiketi açısından 8 ayda 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ayrı ürünü inceledik. Bu incelemelerimiz sonucunda da 66 bin 223 adet yönetmenliğe aykırı durum tespit ettik. Bunlara da yaklaşık her birine 3 bin 166 lira, 2025 rakamlarıyla idari işlem uyguluyoruz. Toplamda da 209 milyon 662 bin 18 lira üzerinde idari işlem yaptık. Bunların sonucunda da şu ana kadar kuruldan yaklaşık 405 işletmeye 254 milyon 574 bin 435 lira tutarında idari yaptırım uygulanmış. Biz vatandaşlarımızın dediğim gibi hem menfaatlerini korumak, hem de ekonomik çıkarlarını korumak, hem de sağlıklı şekilde temel ihtiyaçlarına ulaşımını sağlamak için bu noktada gerek fiyat etiketleri, gerek haksız fiyatları açısından olsun denetimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.