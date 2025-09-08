Ticaret Bakanlığı: "Kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız"

Ticaret Bakanlığı, beşeri sermayenin güçlendirilerek, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında; ihracatta rekabetçiliğin artırılması, yeni pazarlarda güçlenme, yerli üretimin korunması, ithalat bağımlılığının azaltılması, dış ticarette iş süreçlerinin kolaylaştırılması, hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atılacağını yapılan yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yönlendirmesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2026-2028 Dönemi OVP Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizmektedir. OVP'de amacımız; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunun yanında üretkenliği artırmayı, Ar-Ge ve yenilikçiliği desteklemeyi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Beşeri sermayemizi güçlendirecek, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız."

Küresel ekonomide belirsizlikler arasında güçlü yol haritası

Açıklamada, küresel düzeyde belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bir dönemde, OVP Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliği taşıdığı belirtildi. Aynı zamanda, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir süreçte, OVP'nin etkin, ekonomi politikalarının uygulanmasında kılavuz olacağı da vurgulandı.

OVP kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın öncelikleri; ihracatta rekabetçiliğin artırılması ve yeni pazarlarda güçlenme, yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme, enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ve 'Ticaretin Yüzyılı' vizyonu için stratejik adımlar olmak üzere sıralandı.

İhracatta stratejik hedefler

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için 273,8 milyar dolar mal ihracatı hedefliyor. 2026 yılında bu rakamın 282 milyar dolara yükselmesi, program döneminin sonunda ise 2028 yılında 308,5 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Aynı zamanda Bakanlık, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılarak, dünya ticaretinden alınan payı yükseltmeyi amaçlıyor.

Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme

Cari işlemler açığının, 2025 yılında 22,6 milyar dolar olması öngörülürken, 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürüleceği de Bakanlık tarafından duyuruldu. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 1,0 seviyesine indirileceği de bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari dengenin güçlendirileceği ifadeleri yer aldı. Öte yandan, ithalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunmasının sağlanacağı ve ithalata bağımlılığın azaltılması yönünde de üretim ve teşvik politikaları uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

'Ticaretin Yüzyılı' vizyonu için stratejik adımlar

Bakanlık, ticaret diplomasisinin daha etkin kullanılacağını, ihracatçılara yeni finansman imkanların sunulacağını bildirdi. Aynı zamanda, ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme adımlarının hızlandırılacağı, iş ve yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını için gümrük idareleri ile gümrük kapılarının işlem kapasitelerinin artırılacağı ifadeleri de yer aldı.

"'Ticaretin Yüzyılı' vizyonuna ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tüm gücüyle çalışmalarını sürdürecektir"

Açıklamada, yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi. Açıklama şu şekilde devam etti:

"Orta Vadeli Program kapsamında, 'Ticaretin Yüzyılı' vizyonuna ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tüm gücüyle çalışmalarını sürdürecektir. Ticaret Bakanlığı, Orta Vadeli Program çerçevesinde atacağı kararlı adımlar ile daha rekabetçi bir ekonomi, daha güçlü ihracat ve daha sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyecektir. Orta Vadeli Program ile Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam eksenindeki makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm temelli politikalarla 'kapsayıcı ve kalıcı refah artışını' sağlamak üzere güçlü ve kararlı adımlar atılacaktır." - ANKARA