Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Dumitru Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantı kapsamında, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve ikili ticaretimiz, karşılıklı yatırımlar ve turizm sektörü başta olmak üzere işbirliği alanlarını ele aldık ve ileriye dönük bir yol haritası çizilmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.