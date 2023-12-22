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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Dumitru Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve işbirliği alanlarının ele alındığı toplantıda ileriye dönük bir yol haritası çizildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Dumitru Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantı kapsamında, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve ikili ticaretimiz, karşılıklı yatırımlar ve turizm sektörü başta olmak üzere işbirliği alanlarını ele aldık ve ileriye dönük bir yol haritası çizilmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Ömer Bolat Moldova Haberler

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