Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya İhracatında Rekor Rakamları Açıkladı

Esra GÜNTEPE-Ataberk KURT / -MOBİLYA Dernekleri Federasyonu'nun düzenleyeceği tasarım fuarının tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz ihracatta temmuz ayında yıllık bazda 269,50 milyar dolara ulaştık. Tarihimizde ilk defa aylık 25 milyar dolara ulaştık. Mart aynın 28'inde de tarihimizde de ikinci defa günlük 2 milyar doları aştık. Bir slogan var, evet ama yetmez. Bu rakamları çok daha yukarı taşımak zorundayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenecek olan Furnishings and Design Istanbul (FDI) fuarının İstanbul Modern'de yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Etkinlikte Bolat'a MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti. Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mobilya sektörü, ülkemizde son 25 yılda çok önemli başarı hikayesi yazmış sektörlerinin başında geliyor. Çünkü 180 milyon dolar ihracattan 4 milyar doları aşan bir rakama 25 yılda ulaşmak 20 kata yakın bir artış ve 180 milyon dolar ihracat yaparken 280 milyon dolar ithalat yapıp açık veren bir sektörden 4 milyar dolar ihracat yapıp 850 milyon dolar ithalat yaparak neredeyse 1'e 5 nispetinde fazla veren bir sektöre ulaşıldı" dedi.

'İHRACATTA 269,50 MİLYAR DOLAR YILLIK RAKAMA TEMMUZ AYINDA ULAŞTIK'

Ömer Bolat, "Konfeksiyonda, kilogramda 1 buçuk doları aşan ihracat rakamımız kimi ürünlerde 60 dolara, 70- 80 dolara kadar ulaşabiliyor. Biz ihracatta temmuz ayında yıllık bazda 269,50 milyar dolara ulaştık. Tarihimizde ilk defa aylık 25 milyar dolara ulaştık. Mart aynın 28'inde de tarihimizde de ikinci defa günlük 2 milyar doları aştık. Bir slogan var, evet ama yetmez. Bu rakamları çok daha yukarı taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

'İHRACATTA DÜNYA DA 10'UNCU SIRADAYIZ'

Bolat, "Türkiye olarak Dünya üretim ve ticaret liginde sürekli yükselen bir başarımız var. Mobilya sektörümüz gerçekten bu anlamda ülkemizin yüz akı bir sektörümüz ve 250 bine yakın insanımıza iş, AŞ istihdam imkanı sağlayan bu sektörümüzde bir başarı zincirinin adıdır mobilya sektörü. Son 20 yılda net ihracatçı konumunu devam ettirmektedir. Biz ihracatta 10'nculuğa yükseldik. Çin, Vietnam, Polonya, Almanya, İtalya, Meksika, ABD, Çekya, Kanada ve 10'uncu Türkiye. Burada Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya bizim başlıca pazarlarımız ancak 200'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

'AĞUSTOS'UN 14'Ü İTİBARIYLA 10,8 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Ticaret Bakanlığı olarak mobilya sektöründe TURQUALITY marka program desteğimiz var. TURQUALITY kapsamında 11 firmanın 14 markasını destekliyoruz. Marka programı kapsamında 3 firmanın 3 markasını destekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bütün TURQUALITY ve marka destek programlarının yüze 4,50'u mobilya sektörüne ayrılıyor. Burada iş birliği yaptığımız kuruluşlarla beraber 2025 yılında ise 18 farklı tasarım yarışması destek kapsamına aldık. 2024 yılında yaklaşık 18 milyon lira, 2025 yılı Ağustos'un 14'ü itibarıyla ise 10,8 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri var. Mobilya sektörü özelinde tam 42 adet URGE projesi tamamlanmış durumda. Devam eden 17 URGE projesi var. Bunun yanında 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu projemiz var. 'Heartmade Furniture' Turquality tanıtım projemiz var. Dört mobilya İhracatçı Birliğimizin bir araya gelerek bu projeyi hazırladılar. ABD, Almanya, Fransa, Çin, İtalya ve İngiltere'de sektörün tanıtımına yönelik çok kapsamlı bir tanıtım ve pazarlama projesidir" şeklinde konuştu.

'7 AYDA 14 ÜLKEDEN 62 FUARA BİREYSEL DESTEK VERDİK'

Bakan Bolat, "Bu yıl ilk 7 ayda da 6 sektörel ticaret heyeti yurt dışı planları yapmalarına ve 3'lü alım heyeti programları yapmalarına destek olduk. Önümüzdeki ay yapılacak olan fuara da biz alım heyeti programı yapıyoruz. Bu yılda ilk 7 ayda 14 ülkeden 62 fuara bireysel destek verdik" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE YABANCI 25 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ BEKLENİYOR'

Bakan Ömer Bolat, " Bu yılda 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) MOS Fuarcılığın organizasyonunda iki ayrı salonda yapılacak ve tam 100 katılımcı marka bu fuara iştirak ediyorlar. 12 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçiyi bekleniyor" dedi.