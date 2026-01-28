Haberler

Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan'daki Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katılarak inşaat, tarım, enerji ve diğer sektörlerdeki Türk ve Macar iş insanlarıyla iş fırsatlarını tartıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan'daki Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nda inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayisi, savunma sanayisi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla düzenlenen Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutladığını anımsatan Bolat, iş insanlarını Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı sebebiyle Budapeşte'de bir araya getirdiklerini ifade etti.

Bolat, böylece iki ülke arasında yüz yıllardır süren ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerinin taçlandırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Mevkidaşım Szijjarto ile toplantıda özellikle inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayi, savunma sanayi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinden müteşekkil seçkin Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldik. İş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ve planlarını etraflıca ele aldık. Toplantının Türk ve Macar şirketler için yeni fırsatlar ve iş bağlantıları oluşturmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı