Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de 'Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimiz kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından düzenlenen 'Revitalizing the Multilateral Trading System' başlıklı Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin, içerisinden geçtiği ekonomik ve jeopolitik zorluklar ortamında ortaya çıkan korumacılık ve belirsizlikler karşısında, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemin konumu ve ülkemizin perspektifini aktardık. Mevcut zorluklar karşısında, günümüzün gerekliliklerini yansıtmak ve daha adil bir küresel ticaret ortamını oluşturmak üzere çok taraflı ticaret sisteminin kurallarının ve Dünya Ticaret Örgütü'nün, köklü bir reformdan geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamında, AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği, geçtiğimiz 30 yılda olduğu gibi bugün de ikili ticaretimizde karşılıklı öngörülebilirlik sağlamaya devam etmektedir. Bu itibarla, hem Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu hem de Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun korunması ve geliştirilmesi için tüm ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı