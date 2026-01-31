Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan MÜSİAD Antalya'ya ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle toplandı. Toplantıda Türkiye'nin ticaret politikaları, bölge ekonomisi ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgede girişimcilerin karşılaştığı fırsatlar tartışıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin ticaret politikaları, bölge ekonomisi ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Buluşmada, Türkiye'nin mevcut ticaret politikaları, ekonomik iş birliği fırsatları ve Antalya iş dünyasının beklentileri ele alındı.

Toplantıda, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve girişimcilerin karşılaştığı fırsat ve zorluklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ekonomisine katkı sunacak yeni adımların atılması açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
