Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Japonya-Türkiye İş Forumu'na katıldı. İki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar doları aşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Bolat, bu sene sonunda ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaşacağına inandıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nin Tokyo'da gerçekleştirilmesi kararı alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat: "Japonya ile ticaret hacmimizin yıl sonu 6 milyar dolara ulaşacağına inanıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, Japonya- Türkiye İş Forumu'na katıldı

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sene sonunda da 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz. İki ülke arsındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye- Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni, mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme kararını aldık" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Japon Dış Ticaret Teşkilatı tarafından düzenlenen Japonya- Türkiye İş Forumu'na katıldı. Forum öncesi Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım, ekonomik iş birliği konularını içeren ortak deklarasyon imzalandı.

Bakan Bolat imza töreninde şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sene sonunda da 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz. İki ülke arsındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni, mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme kararını aldık. Ülkemizdeki deprem felaketinden sonra durmuş olan Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık anlaşmasını müzakerelerine teknik düzeyde yeniden başlama kararı aldık. Her iki ülkeye dengeli ticarete hizmet edecek şekilde kapsamlı görüşmeler yeniden başlayacak."

"6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra dost ve müttefik Japonya'nın gönderdiği yardımlar için kendilerine müteşekkiriz" diyen Bakan Bolat, "Depremde zarar gören şehirlerin yeniden inşa sürecine dair olabilecek iş birliği konularını ele aldık. Ayrıca iki ülke arasında Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını, Ukrayna'daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında; Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını ele aldık.

Avrupa'daki yeşil dönüşüm çalışmaları konusunda iki ülke arasındaki finans iş birliğini, iki ülke arasındaki karşılıklı iş ortamlarının iyileştirilmesi konusunu, bölgesel ve küresel konularda ikili iş birliğine dair fırsatların değerlendirilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Yeniden imar çalışmalarını Japonya olarak aktif bir şekilde katılmak istiyoruz"

İki ülke arasındaki iş birliğine değinen Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çok teşekkür ediyorum. Görüşmemizde ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerimizi konuştuk. Stratejik müttefiklik düzeyine gelmek için ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yeniden imar çalışmalarını Japonya olarak aktif bir şekilde katılmak istiyoruz. Bugün ticaret ve yatırımın gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine ulaştık. Türk şirketlerin Afrika kıtası ve Orta Asya gibi bölgelerde çok aktif olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden imar çalışmalarının da ikili iş birliklerimizin gelişmesi hususunda görüşmeler yaptık" dedi.