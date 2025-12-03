Haberler

Bakan Bolat: Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor

Bakan Bolat: Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, makroekonomide olumlu gelişmelerin hızlandığını ve enflasyonun son 48 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Ayrıca, yıllık GSYH'nin 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldiğini ve işsizlik oranının tek haneli seviyede kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor. Büyüme, yatırımlar, istihdam, ihracat ve sektörel güven endekslerindeki olumlu artışlar, enflasyon cephesinde de gelen olumlu ve ümit verici verilerle güçlendi. Son 48 ayın en düşük enflasyon verisi gerek tüketici enflasyonu gerekse gıda ve hizmetler enflasyonu ile üretici fiyatları enflasyonunda aşağı yönlü gerileme devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl, enflasyon oranında 20'li rakamların en alt seviyesine inmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında aylık enflasyonun son 30 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 0,87, yıllık enflasyonun son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,07'ye gerilediğini aktaran Bolat, "2023 Mayıs tepe noktasına göre enflasyonda 44,4 puanlık düşüş gerçekleşti. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,69 düşüş gerçekleşirken yıllık enflasyon son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,44'e geriledi. Hizmetler grubunda yıllık enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre 0,23 puan azalarak son 43 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 44,21 olarak gerçekleşmiştir. Kira fiyatlarında kasım ayında aylık enflasyon son 33 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,49 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon son 32 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 63,59 olarak gerçekleşmiştir. Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE aylık enflasyonu, kasım ayında yüzde 1,22 oranında gerçekleşirken yıllık çekirdek enflasyon ise kasım ayında son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,65'e inmiştir" açıklamasında bulundu.

'21 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME DEVAM ETMİŞTİR'

Ekonominin 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdüğünü aktaran Bolat, devamında şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış nominal GSYH 1 trilyon 538 milyar dolara yükselmiş; pandeminin ardından son 21 çeyrektir kesintisiz büyümesine devam etmiştir. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı; 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yüzde 1,3 gerçekleşerek olarak tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: yüzde 3,5) oldukça altında seyreden dengeli görünümünü korumuştur. Cari işlemler hesabındaki bu olumlu gelişmeler neticesinde ülke risk primimiz (CDS) önemli bir gerileme ile son 7,5 yılın (Mayıs 2018) en düşük seviyesi olan 233 baz puanı görmüştür. Bu gelişmeler ise finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine olumlu katkı sunmaktadır. Ekonomide büyüme trendi devam ederken, işsizlik oranı ekim ayında 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesine inmiş ve böylece son 30 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10'un altında seyretmeye devam etmiştir. Ekonomimizde büyümeye iş gücü piyasası ve dış ticaretteki olumlu seyirler eşlik etmektedir. Enflasyondaki düşüş de olumlu görünümü desteklemektedir. Enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirler bütüncül bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
