Bakan Bolat: "Washington'daki Görüşmelerimizin Enerji, Savunma, Yatırımlar ve Stratejik Sektörlerde İş Birliğini Genişleteceğine İnanıyoruz"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Washington'daki görüşmelerimizin enerji, savunma, yatırımlar ve stratejik sektörlerde iş birliği imkanlarını genişleteceğine, girişimcilerimiz ve ihracatçılarımız için yeni kapılar açacağına inanıyoruz" dedi.

Bolat, yarın yapacağı ABD ziyareti öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye–ABD ekonomik ortaklığını daha ileriye taşımak, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ve ticaretimizde belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe giden yolu somut adımlarla güçlendirmek için temaslarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Washington'daki görüşmelerimizin enerji, savunma, yatırımlar ve stratejik sektörlerde iş birliği imkanlarını genişleteceğine, girişimcilerimiz ve ihracatçılarımız için yeni kapılar açacağına inanıyoruz. Türkiye dünyanın her noktasında etkin, çok yönlü ve etkili bir ticaret diplomasisi yürütme kararlılığındadır. Küresel pazarlarda varlığımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."