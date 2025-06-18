THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan Uçuşları İçin Ek İade ve Değişiklik Süresini Uzattı

TÜRK Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025 - 31 Temmuz 2025(dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 31 Temmuz 2025(dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.