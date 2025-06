TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler'e Bursa'da ilgi

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, Türkiye'de tekstilin kalbi olan Bursa'da sektördeki iş insanları ile bir araya geldi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, Küçükçalık Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık, Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi, Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Etkeser, Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Eski Başkanı Nilüfer Çevikel, Aluçlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aluç ve Tüzemen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Tüzemen ile 250'den fazla sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte konuşan Şahinler, ev tekstilinin geleceğini şekillendirecek bir dönemeçte olduklarını ve içinde bulundukları sürecin sadece bir başkanlık mücadelesi değil, bambaşka bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, adaylık projelerini anlatmak ve sektörle buluşmak için Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte şehrin önde gelen iş insanları ile bir araya geldi. Büyük bir ilgi gören etkinliğe 250'den fazla sektör temsilcisi katıldı, ev tekstili ile ilgili projeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

"Başkanlık mücadelesi değil, bambaşka bir sorumluluk mücadelesi"

Geçtiğimiz günlerde TETSİAD için başkan adaylığını açıklayan Murat Şahinler, ev tekstili denince akla gelen en güçlü şehirlerden birinin de Bursa olduğunu söyledi. Ekonomik olarak ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Şahinler, "Enflasyon ve faizlerin yükseldiği, kurların çok düşük kaldığı, işçilik ücretlerinin de çok yüksek maliyetlere ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz. İhracatta fiyat tutturmakta ve üretim yapmakta zorlandığımız bu dönemde işçinin maaşını zamanında ödemeye gayret eden ve ayakta kalmak için direnen her firmamız aslında sessiz bir kahramandır. İşte bu toplantıda, bu kahraman işletmelerimizle beraberiz" dedi.

Toplantıya katılan herkesin aslında bir seçim kampanyasının değil, sektörün geleceğini şekillendirecek bir dönüm hareketinin parçası olduğunu vurgulayan Şahinler, "Bu seçim süreci sadece bir başkanlık mücadelesi değil, bambaşka bir sorumluluk mücadelesi haline geldi. TETSİAD artık değişmek, kendini yenilemek ve gençleşmek zorunda. Biz de tüm bunları başarma hedefi ile geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üyelere dokunan ve herkesi kucaklayan bir yapı tesis edeceklerinin altını çizen Şahinler, başkan olması durumunda yapılacakları ve hedeflerini şöyle anlattı:

"Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak. Aktif olarak çalışacak birçok komisyonlar oluşturacağız ve ulaşılabilir bir yönetim yapacağız. Her şehirdeki arkadaşlarımız bize kolaylıkla ulaşabilecekler. Türkiye ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Hometex Fuarı'nı güçlendirmek için çalışacağız ve ortak akılla yönetilen bir fuar organizasyonu haline getireceğiz. Özellikle uluslararası satın almacı sayısının arttırılması için büyük çaba göstereceğiz. Aynı anda dijital fuarcılık altyapısının güçlendirilmesini sağlayacağız. Hedef pazarlar ve hedef ülkeler belirleyerek yurtdışında ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz. Sadece yılda bir defa değil, 12 ay boyunca üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız. "Fasondan Markaya" dönüşüm programıyla üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Ulusal ve uluslararası fonlara erişim en önemli konularımızdan biri olacak. KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, İŞKUR ve SGK teşviklerine ilişkin projeler geliştireceğiz, ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve AB Fonlarına erişim için komisyon kuracağız. Uluslararası bir fonu sektörümüze kazandıran ilk TETSİAD yönetimi biz olacağız. Ev tekstili sektörünün sesini sadece fuar zamanı değil; her zaman ve her platformda duyurmak için TBMM, Bakanlıklar ve kamu otoriteleriyle etkili ve kararlı bir lobi çalışması yürüteceğiz. TETSİAD Dijital Dönüşüm Merkezi kuracağız ve e-ticaret altyapısı olmayan firmalara özel dönüşüm desteği sağlayacağız. Bunun yanında Dijital Pazar Yerleri ile özel anlaşmalar sağlayacağız. Ev Tekstili Akademisi hayata geçirilecek, üniversite-sanayi iş birlikleri artırılacak, öğrencilerin sektörde istihdamı desteklenecek. Ayrıca GENÇ TETSİAD Komisyonu'nun aktif hale getirilmesini sağlayacağız."

"TETSİAD'ın birleşmeye ve herkesin fikrini dinlemeye çok ihtiyacı var"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) eski başkanı Nilüfer Çevikel de, başkan adayları Murat Şahinler'in Bursa'da büyük bir ilgi ile karşılandığını ve gün boyunca çok önemli temaslar gerçekleştirdiğini söyledi. TETSİAD için sadece birkaç kişi tarafından gösterilen adaylardan ziyade tabana yayılan, sektörün bütün olabileceği ve hep beraber karar verebilecekleri kendi adaylarını çıkarmak istediklerini kaydeden Çevikel, "İçinden geçtiğimiz zor dönemde bütün hedefimiz el ele vererek tabana yayılan çalışmalarla daha fazla istihdam sağlamak, daha fazla ihracat yapabilmek ve daha fazla iş yapabilmek. Bu tepeden alınan kararlarla değil, ancak ve ancak hep beraber alınan kararlarla ve hep beraber yapılan çalışmalarla mümkün olabilir. TETSİAD'ın birleşmeye ve herkesin fikrini dinlemeye çok ihtiyacı var. Bizim fikirlerimiz önemli, bizim ihtiyaçlarımız önemli. Türkiye ekonomisinin bel kemiğinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu unutmayıp onların da faydasına işler yapılması gerekiyor. Türkiye genelinde tüm kentleri bu konuda birleştirmek istiyoruz. Yağmur yağarsa her tarafa yağar ve biz, herkesin kendi ait hissedebileceği, burası benim evim ve burası bize ait diyebileceği bir TETSİAD görmek istiyoruz" dedi.

TETSİAD'da 2010-2016 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Küçükçalık Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık da TETSİAD'ın geçmişine ve kurumsal gücüne vurgu yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri TETSİAD'a sahip çıkma çağrısında bulundu. Sivil toplum örgütlerinin toplumlar için çok önemli olduğunu ve özel sektör, devlet ve sivil toplum örgütü bir araya geldiğinde tüm dertlerini tek bir ağızdan ülkeyi yönetenlere anlatabilme özgürlüğüne sahip olduğuna işaret eden Küçükçalık, "Bazı sivil toplum örgütlerinde maalesef yıllarca insanlar koltuğa bağlanıp kalabiliyor. Ben iki dönem yaptım ama üçüncüyü kabul etmedim. Sonuçta biri gidecek, diğeri gelecek. Rahmetli babam 'büyükler düşünebilse, küçükler çalışabilse' derdi. O yüzden gençlerin biraz daha önünün açılması lazım" diye konuştu. - BURSA