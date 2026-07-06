AESOB Başkanı Dere: 'Turizm otele sıkışırsa, bereket esnafa ulaşmaz'

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, her şey dahil sisteminin turizmi otel sınırlarına hapsetmemesi gerektiğini vurgulayarak Antalya'nın turizm bereketinin çarşıya, pazara ve esnafa da yansıması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da yaz sezonu tüm hızıyla devam ederken, otellerde uygulanan "Her şey dahil" sistemi bir kez daha tartışma konusu oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, turistin şehirle, esnafla ve yerel kültürle buluşmasının Antalya ekonomisi açısından hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

"Turist şehre inerse esnaf nefes alır"

Antalya'nın yalnızca denizi, kumu ve güneşiyle anılan bir şehir olmadığını dile getiren AESOB Başkanı Dere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya turizmin başkentidir. Fakat turizmin gerçek bereketi, turist otelden çıkıp şehrin hayatına karıştığında ortaya çıkar. Bir turist Kaleiçi'nde yürüdüğünde, Manavgat'ta çarşıya uğradığında, Alanya'da bir esnaftan alışveriş yaptığında, Kemer'de bir restoranda yemek yediğinde, Konyaaltı'nda taksiye bindiğinde, Muratpaşa'da bir kuaföre, bir hediyelik eşya dükkanına, bir yerel işletmeye uğradığında turizm şehir ekonomisine can verir. Turist otele kapanırsa kazanç da otelin duvarları arasında kalır. Bizim arzumuz memleketimizin bereketinin Antalya esnafına da yansımasıdır."

TÜİK'in açıkladığı son nüfus verilerine göre Antalya'nın binde 20,21'lik nüfus artış oranıyla Türkiye'de en fazla göç alan iller arasında öne çıktığını hatırlatan Başkan Dere, "Antalya'mız büyürken esnaf kardeşimiz küçülürse bu büyüme eksik kalır. Turizmden doğan değer; otelde, çarşıda, pazarda, restoranda, takside, berberde, kuaförde, yerel üreticide ve sanatkarda adil şekilde dolaşmalıdır. Elbette konaklama sektörü Antalya'nın en güçlü lokomotiflerinden biridir. Otelcimiz de bu şehrin değeridir. Ancak turizm sadece yatak kapasitesiyle büyümez. Her şey dahil sistemi, turisti şehirle buluşturmak yerine otelde tutan bir alışkanlığa dönüşürse, bu tablo Antalya'mızın toplam kazancını sınırlar. Turist sayısını artırmak kadar turistin şehirde bıraktığı değeri artırmak da önemlidir" dedi.

"Turizm çeşitlenirse esnaf güçlenir"

TESK Genel Başkan Vekili Dere, turizmin yalnızca yaz sezonuna ve deniz turizmine sıkıştırılmaması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'ye saç ekimi, diş tedavisi, göz operasyonları, fizik tedavi, termal ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları için gelen turistler daha uzun süre kalabiliyor, şehirle daha fazla temas kuruyor ve daha yüksek harcama yapabiliyor. Antalya; sağlık altyapısı, doğal güzellikleri, iklimi, yaylaları, denizi, tarihi ve hizmet kalitesiyle bu alanda çok güçlü bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli esnaf ve sanatkarımızla buluşturmak şarttır. Turist hastaneye, kliniğe, otele, restorana, alışverişe ve ulaşıma temas ettiğinde gerçek katma değer oluşur" ifadelerini kullandı.

Esnafla ortak turizm çağrısı

Otel-esnaf iş birliğini güçlendirecek ortak bir model oluşturulması gerektiğini belirten Başkan Adlıhan Dere, "Otellerimizde yerel esnafı tanıtan yönlendirme alanları, güvenilir alışveriş rotaları, yöresel ürün stantları, ilçe bazlı deneyim haritaları ve esnafla iş birliği içinde hazırlanacak avantajlı şehir turları hayata geçirilebilir. Antalya'ya gelen misafir, konakladığı tesisin dışına çıktığında güvenle alışveriş yapabileceği, yöresel lezzetleri tadabileceği ve şehrin yerel değerleriyle buluşabileceği bir sistemle karşılaşmalıdır. Ortak kazanç modeliyle hem otelcimiz hem esnafımız hem de Antalya'mız kazanır" diye konuştu.

Dere açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz Antalya'nın toplam kazancını büyütmek istiyoruz. Otelcimiz kazansın, acentecimiz kazansın, taşımacımız kazansın, restoranlar kazansın, pazarcımız kazansın, kuaförümüz kazansın, mahallemizin esnafı kazansın, yerel üreticilerimiz kazansın. Antalya'ya gelen turist şehrimizin yerel değerlerini de görsün. Çünkü Antalya'mızın gerçek zenginliği yalnızca tesislerinde değil yerel esnafının emeğinde, sokaklarında, çarşılarında, lezzetlerinde ve insanındadır. Turist şehre dokunursa, turizm bereketi herkese ulaşır." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı