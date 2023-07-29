TESK Genel Başkanı: Trafikte Usulsüz Dolaşan Araç Sayısı Artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, muayene, vergi ve sigorta ücretlerindeki artışlar nedeniyle trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaştığını bildirdi. Araç muayene ve gecikme bedellerinin düşürülmesini isteyen Palandöken, "Bu dönemde devletimiz elini taşın altına koyarak araç sahiplerinin giderlerini hafifletmeli. Ülke ekonomisinin barometresi olan esnafımızın yanında olmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, araç muayene, vergi ve sigorta ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, halen Türkiye'deki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bininin sigortasız dolaştığına işaret etti. Yetkili kuruluşun muayene ücretlerinden aldığı tutarlar esnaf ve vatandaşlar için oldukça yüksek olduğunu, vergi ve sigorta borcu araçların ise muayenesinin yapılamadığını belirten Palandöken, "Trafikte muayenesiz ve sigortasız araç dolaşmaması için bu ücretler düşürülmeli. Fenni muayene süresi geçen araçlara uygulanan her ay yüzde 5'lik gecikme bedeli zammı da uzun dönem yaptırmayan için uygulanmalı" dedi.

"VATANDAŞ ARACINI HİÇ KULLANMASA YILLIK 15 BİN LİRA GİDERİ VAR"

Kapının önünde duran, kullanılmayan aracın bile yıllık ortalama giderinin 15 bin lirayı bulduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Günümüzde araç sahibi olmak çok maliyetli bir duruma geldi. Hiç binilmeyen bir aracın sadece kapının önünde yatma maliyeti yılda 15 bin lirayı buluyor. Bunun yanında vatandaş kasko da yaptırmak istese bu rakam doğrudan 25 bin liranın üzerine çıkıyor. Durumun böyle olması sokakta muayenesiz, sigortasız araçların sayısını artırdı. Trafikte sigortasız araçların bulunması büyük tehlike arz ediyor. Bu sorunun giderilmesi için muayene ve yüksek vergi ücretleri düşürülmeli."

"MUAYENE SÜRESİNİ GEÇİREN ŞOFÖR ESNAFININ K BELGESİ DÜŞÜYOR"

Ekmek teknesi araçları olan şoför esnafının, muayenesini geçirdiğinde K belgesinin düştüğünü de vurgulayan Palandöken, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ticari araçlar her yıl, özel araçlar 2 yılda bir muayene girmek zorunda fakat 575 lira motosiklet, bin 130 lira otomobil ve bin 528 lira kamyon, çekici gibi araçlardan alınan muayene ücretleri çok yüksek. İstasyonlarda yarım saat içerisinde bakılan araçlardan alınan bu tutarların makul bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Öte yandan, K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri de söz konusu. Mağduriyetin önlenmesi için bu dönemde devletimiz elini taşın altına koyarak araç sahiplerinin giderlerini hafifletmeli. Ülke ekonomisinin barometresi olan esnafımızın yanında olmalı."