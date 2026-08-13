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TESK'ten Motorin ÖTV'sinin Tamamen Kaldırılması Çağrısı

TESK'ten Motorin ÖTV'sinin Tamamen Kaldırılması Çağrısı
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorinde ÖTV'nin ağustos ayı için sıfırlanmasını sevindirici buldu ancak enflasyon ve üretim maliyetleri için yılın tamamında ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) tamamen kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarılmasının olumlu olduğunu belirten Palandöken, "Üretimdeki maiyetlerin düşmesi ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak olması sevindirici" dedi.

"Motorindeki ÖTV tamamen kaldırılmalı"

Motorindeki ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Palandöken, "Ancak enflasyonun aşağı gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşmesi için diğer aylardaki kademeli artış enflasyonun inmesine olumlu yansımaz. Onun için yılın tamamında ÖTV'nin kaldırılması çiftçi ve esnafımız başta olmak üzere ekonominin tüm aktörleri için önemli bir karar olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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