TESK Başkanı Palandöken: Gıda Denetimlerinde Uzman Eksikliği Paniğe Neden Oluyor

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son denetimlerde gıda maddeleri ile ilgili işin ehli olmayan insanların açıklama yapması vatandaşları paniğe sevk ediyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde gıda ürünlerine yapılan denetimler ve kamuoyunda yankı uyandıran tağşiş ürünlerle ilgili açıklama yaptı. Palandöken, "Son denetimlerde gıda maddeleri ile ilgili işin ehli olmayan insanların açıklama yapması vatandaşları paniğe sevk ediyor. Tabii bu ürünler direkt insan sağlığını ilgilendiren bir mesele. Esnafımız bunu titizlikle satıyor. Marka olmayan, korsan satıcılardan alınan ürünlerde durum biraz daha farklı. Ama bilindiği üzere zeytinyağı, ayçiçeği yağı, tereyağı gibi markalı ürünlerde veya bunları imal eden firmalar tarafından hem analizleri alınıyor hem de bunlar Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında inceleniyor. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ancak korsan alınan ürünlerde bu tür olaylar biraz daha fazla olduğu için halkta da gerekli gereksiz açıklamalara karşı bir duyarlılık var" ifadelerini kullandı.

Uzman olmayan kişilerin yaptığı açıklamaların kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çeken Palandöken, "Et ve süt ürünleri, yağlar vesaire herkesin tükettiği gıdalar. İnsanlar, ne yiyeceklerine karar verirken son kullanma tarihiyle uyuşmayan sahte etiketler hakkında endişe duyuyor. Vatandaşlar, ellerindeki ürünlerle raflarda satılan ürünlerin aynı olmadığını düşünüyor ve bu durum satışların neredeyse yarı yarıya düşmesine yol açmış durumda. Ancak esnaf kendi yemediğini bir başkasına sunamaz. Otokontrolü vatandaş yapar. Akşam karanlığında baklava, ekmek gibi ürünleri, 'Ben yerinden getiriyorum, organik vesaire' gibi pazarlayarak satanlara itibar etmemeli. Ama markası olan, her gün girip çıktığınız dükkanlarda böyle bir şeyin olması mümkün değil. Tabii bu denetimlerde milyonda bir rastlansa bile, onlara da zaten Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı hem de yerel yönetimler bu olaya müdahil oluyorlar ve cezalandırıyorlar. Bu iş yerlerinin, Tarım Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ehil uzmanlar tarafından denetlenmesi en doğalı" diye konuştu.